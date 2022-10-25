Kalori hesaplamayı bırakacaksınız! Bu yöntem yağları yok ediyor, dümdüz bir karın veriyor

Walker ayrıca sekiz saatlik zaman diliminin "önemli" olduğunu belirtiyor. "Zaman kısıtlamalı bir diyet denemek isteyen insanlar için iyi bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum" diyor. Çok kısıtlayıcı değil, bu yüzden takip etmesi kolay. Ancak sonuçları görmek için yine de yeterli. Daha fazla fayda görmek istiyorsanız, 10 saat gibi daha uzun bir zaman aralığı deneyebilirsiniz.