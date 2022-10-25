Kalori hesaplamayı bırakacaksınız! Bu yöntem yağları yok ediyor, dümdüz bir karın veriyor

Cell Reports Medicine adlı dergide yayınlanan bir çalışmada, 44'ü zaman kısıtlamasına dahil olarak yemek yemeyi tercih eden, 47'si düşük karbonhidrat tüketimiyle yiyen ve 44'ü ise üç ay boyunca belirli bir diyet sistemini uygulayan gruplar arasında karşılaştırma yapıldı.
"ÜÇ FARKLI GRUP İNCELENDİ"
Toplamda 162 katılımcının katıldığı bu çalışmada farklı kombinasyonların etkisi araştırıldı. Ayrıca bu çalışmada sabah 8 ve akşam 4, öğlen 12 ve akşam 8 aralığında, sekiz saatlik süreler arasında yemek yemeleri istendi.
Üç aylık sürenin ardından elde edilen bulgulara göre; üç yeme alışkanlığının da kilo kaybını sağladığını ortaya koydu. Ayrıca yalnızca zaman kısıtlamalı yemek, özellikle katılımcılraın abdominal viseral yağ (karın bölgesindeki yağlanma) kaybetmesini sağladı.
"DÜŞÜK KARBONHİDRAT MI? ARALIKLI ORUÇ MU?"
Uzman Diyetisyen Lori Walker, bu araştırmanın obezite veya metabolik sendromla mücadele eden insanlar için iyi bir haber olduğunu dile getirirken, hem düşük karbonhidratlı hem de zaman kısıtlamalı beslenme sistemi gibi etkili yöntemler denediğini belirtiyor. Bu nedenle hangisinin sizin için daha iyi bir sonuç verdiğine dair her ikisini de deneyebileceğiniz konusunda bilgi verdi.
Walker, zaman kısıtlamalı yemek yemenin kalori saymadan kilo vermede neden etkili olabileceğine gelince, zaman kısıtlamalı yemek yemenin "ne kadar yiyecek tükettiğinizi kontrol etmenize yardımcı olduğunu" açıklıyor.
"EN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNTEM…"
Uzman Diyetisyen Walker, sadece belirli bir zaman aralığında yemek yemenin, fazla yemek yeme olasılığını azalttığını, böylece yağ oranının da azalacağını dile getirdi. Ayrıca düşük karbonhidrat oranına sahip bir diyetten daha etkili olabileceğini söyleyen Walker, bunun nedeninin düşük karbonhidratlı bir diyetin uzun vadede uygulanmasının daha zor olabileceğini dile getiriyor.
Walker ayrıca sekiz saatlik zaman diliminin "önemli" olduğunu belirtiyor. "Zaman kısıtlamalı bir diyet denemek isteyen insanlar için iyi bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum" diyor. Çok kısıtlayıcı değil, bu yüzden takip etmesi kolay. Ancak sonuçları görmek için yine de yeterli. Daha fazla fayda görmek istiyorsanız, 10 saat gibi daha uzun bir zaman aralığı deneyebilirsiniz.