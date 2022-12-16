Kaynatıp içildiğinde yağları su gibi akıtıyor! Ayda 3 kilo yağdan vermenize yardımcı olan karışım

Lahana yapraklarını, nane yapraklarını, pancarı ve salatalığı güzelce yıkayın. Pancarı soyun. Pancar ve salatalığı küpler halinde kesin ve bir karıştırıcıda karıştırın. Malzemelerin geri kalanını karıştırıcıya koyun ve 3 dakika daha karıştırın. Süzün ve tercihen tatlandırıcı olmadan için. Bu meyve suyu, buzdolabında 6 saate kadar kapalı bir kapta saklanabilir.