Kaynatıp içildiğinde yağları su gibi akıtıyor! Ayda 3 kilo yağdan vermenize yardımcı olan karışım

Fazla kilolar birçoğumuzun korkulu rüyası. Bu kilolardan kurtulmak yaşa ve metabolizma hızına göre değişsede, birçok seçenek mevcut. Spor yapmadan ve yattığınız yerden kolayca kilo vermeniz mümkün. Bu çay detoksu ile anında kilo vereceksiniz. Düzenli uyguladığınızda istediğiniz kiloya rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Fakat tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın.
SPOR YAPMADAN KİLO VERECEKSİNİZ
Çay detoksunun zayıflatmak dışında da birçok faydası var. Çok iyi bir ödem atıcıdır. Aynı zamanda şişkinliği de önlüyor. Yağ yakımını artırıyor ve alzheimer ve parkinson hastalığı riskini önlüyor. Ayrıca tuvalete çıkmakta zorluk çekiyorsanız, bu çayı mutlaka deneyin. Faydasını göreceksiniz!
MALZEMELER:
YAPILIŞI:
Elma, limon suyu, zencefil, tarçın ve maydanozu suyun içine atın. Ocakta 20 dakika kadar kaynatın. Sonra 10 dakika soğumaya bırakın. 10 dakika beklettiğimiz karışımı süzgeçten geçirip süzün. Sonra bir sürahiye doldurun. Ardından daha önce demlediğimiz yeşil çayımızı bu karışımın içerisine koyalım. Gün içinde yaptığınız bu tarifi ertesi gün içmeye başlayın. Çünkü beklediği kadar demini almaktadır.
SAKİNLEŞMENİZİ SAĞLIYOR
Bu çay detoksu, açlık hissini ortadan kaldırarak, fazla yemek yemeyi önlüyor. Aynı zamanda yeşil çay detoksu vücudunuza ferahlık veriyor. Yeşil çayın içerisindeki bulunan theanine amino asidi sakinleştirici etkisi ile bilinir. Bu özelliği sayesinde de gün içinde kendinizi daha huzurlu hissedeceksiniz.
DETOKS İÇECEKLERİ DE ÇOK ETKİLİ
Detoks içecekleri, bağırsak fonksiyonunu iyileştirmeye ve sıvı tutulmasını azaltmaya yardımcı olan ve dengeli bir diyete dahil edildiğinde kilo vermeye yardımcı olan antioksidan ve idrar söktürücü özellikler içeren meyve ve sebzelerden yapılır.
Bazı doğal meyve suları, açlığı ve kalori alımını yönetmeye yardımcı olan ve onları kilo kaybı için mükemmel bir seçenek haline getiren yüksek miktarda lif içerir. Detoks suları su, vitamin ve mineraller açısından zengindir ve sağlıklı bir diyetle birlikte günde 250 ila 500 mL (1 ila 2 bardak) içmelisiniz.
LAHANA, PANCAR VE ZENCEFİL
Salatalık ve lahana vücuttaki fazla sıvının atılmasına yardımcı olurken, zencefil metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Bu yağ yakımına ve kilo vermeye yardımcı olur. Bu meyve suyunun 250 ml'lik bir porsiyonu yaklaşık 100 kalori içerir.
İçindekiler:
Lahana yapraklarını, nane yapraklarını, pancarı ve salatalığı güzelce yıkayın. Pancarı soyun. Pancar ve salatalığı küpler halinde kesin ve bir karıştırıcıda karıştırın. Malzemelerin geri kalanını karıştırıcıya koyun ve 3 dakika daha karıştırın. Süzün ve tercihen tatlandırıcı olmadan için. Bu meyve suyu, buzdolabında 6 saate kadar kapalı bir kapta saklanabilir.
LİMON, PORTAKAL VE MARUL SUYU
Bu meyve suyu, vücuttaki fazla sıvının atılmasına yardımcı olan su ve lif açısından zengindir. Ayrıca açlığı kontrol etmeye yardımcı olur, aşırı yemeyi ve kilo kaybını önlemeye yardımcı olur. Her 250 ml porsiyon yaklaşık 110 kalori içerir.
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