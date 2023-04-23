Kilo verememenizin 5 nedeni! Yağların vücuda tutunmasına neden oluyor…

Kişisel antrenör olan Victoria Brady, ilerlemenizi hızlandırmak istiyorsanız en kısa sürede kurtulmanız için beş kötü kilo verme alışkanlığı paylaşıyor.
FARKINDA OLMADAN ATIŞTIRIYORSANIZ
Brady'ye göre, bilinçsiz yemek yemek ve atıştırmak, kilo verme sürecinizi engellemeyen en büyük etkenlerden biridir. Aldığınız kalorileri takip etmiyorsanız bu,aşırı yemeye neden olabilir.
Brady, "'Sağlıklı' bir yiyecek olarak kabul edilip edilmediği önemli değil, her şeyin çok fazlası kötü olabilir," diye açıklıyor. "Bunun yerine, porsiyon kontrolü yapın, böylece gün boyunca kaç kalori tükettiğinizi takip edebilir ve aşırı yemeyi en aza indirebilirsiniz."
ÖĞÜN ATLIYORSANIZ
Öğün atlamak vücudunuzu "hayatta kalma moduna" sokar, diye açıklıyor Brady. Bu da enerjiyi korumak için tükettiğiniz kalorileri vücudunuzun tutması anlamına geliyor. "Ayrıca çok aç kaldığınızda dayanamayıp yolunuzun üzerindeki bir fast food restoranında durmanız daha olasıdır. Çünkü bu yemek yemek için en hızlı seçenektir" diye ekliyor.
SIVI KALORİ ALIYORSANIZ
İster meyve suyu ister kupa kahve içiyor olun, içeceklerin fazladan kalori içebileceğini unutmayın. Brady, "Pek çok insan, içeceklerin tadını daha iyi hale getirmek için içerisine eklenen aromaların kaç kalori olduğunun farkında değil" diyor. "Çok fazla şeker tüketmek sadece kilo almanıza yol açmaz, aynı zamanda metabolizmanızı da yavaşlatabilir."
YETERİNCE DİNLENMİYORSANIZ
Egzersizlerinizden sonra iyi bir gece uykusunun ve toparlanmanın gücünü hafife almayın. Araştırmaya göre, dinlenme sürenizi ne kadar kısarsanız, ekstra kilo alma olasılığınız o kadar artar.
Brady, "Vücudunuz toparlanamıyor, hormonal dengenizi bozuyor ve iştahınızı tetikliyor çünkü vücut uykusuz kaldığında karbonhidrat ve kalorili ağır yiyecekleri daha fazla tüketmek istiyor" diyor. "Dinlenme günlerinin kritik olduğunu ve çok fazla egzersiz yaparak kilo kaybınızda bir platoya takılabileceğinizi ve yaralanma riskinizi artırabileceğinizi de unutmamak önemlidir."
EGZERSİZ YAPIP BESLENMEYİ ATLIYORSANIZ
Egzersiz, herhangi bir kilo verme programının anahtarıdır, ancak hem egzersiz hem de beslenme öncelikleri arasında sağlıklı bir denge olmalıdır. Çünkü, Brady'nin ifade ettiği gibi, kötü bir diyeti egzersizle telafi edemezsiniz."
"Kilo vermenin 80/20 kuralı burada devreye giriyor. Kilo vermenin yüzde sekseni ne yediğinize, diğer yüzde 20 ise ne yaptığınıza, yani egzersize bağlı" diye açıklıyor. Bunun anlamı, kötü bir diyeti egzersizle telafi edemezsiniz. Ne kadar uzun süre çalışırsanız çalışın, diyetiniz yüksek kalorili ise kilo vermezsiniz. Aldığınız kaloriden daha fazla kalori yakmanız gerekiyor ve çoğu insanın fark etmediği şey, gün boyunca yaktığınız kalorilerin sadece küçük bir yüzdesinin egzersiz yaparak yakılabildiğidir. Bu nedenle, kilo vermek için, beslenmenize ve aldığınız kalori miktarına odaklanmanız gerekiyor.