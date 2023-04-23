Kilo verememenizin 5 nedeni! Yağların vücuda tutunmasına neden oluyor…

Brady, "Vücudunuz toparlanamıyor, hormonal dengenizi bozuyor ve iştahınızı tetikliyor çünkü vücut uykusuz kaldığında karbonhidrat ve kalorili ağır yiyecekleri daha fazla tüketmek istiyor" diyor. "Dinlenme günlerinin kritik olduğunu ve çok fazla egzersiz yaparak kilo kaybınızda bir platoya takılabileceğinizi ve yaralanma riskinizi artırabileceğinizi de unutmamak önemlidir."

EGZERSİZ YAPIP BESLENMEYİ ATLIYORSANIZ

Egzersiz, herhangi bir kilo verme programının anahtarıdır, ancak hem egzersiz hem de beslenme öncelikleri arasında sağlıklı bir denge olmalıdır. Çünkü, Brady'nin ifade ettiği gibi, kötü bir diyeti egzersizle telafi edemezsiniz."

"Kilo vermenin 80/20 kuralı burada devreye giriyor. Kilo vermenin yüzde sekseni ne yediğinize, diğer yüzde 20 ise ne yaptığınıza, yani egzersize bağlı" diye açıklıyor. Bunun anlamı, kötü bir diyeti egzersizle telafi edemezsiniz. Ne kadar uzun süre çalışırsanız çalışın, diyetiniz yüksek kalorili ise kilo vermezsiniz. Aldığınız kaloriden daha fazla kalori yakmanız gerekiyor ve çoğu insanın fark etmediği şey, gün boyunca yaktığınız kalorilerin sadece küçük bir yüzdesinin egzersiz yaparak yakılabildiğidir. Bu nedenle, kilo vermek için, beslenmenize ve aldığınız kalori miktarına odaklanmanız gerekiyor.