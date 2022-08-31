Kilo veriyorum ama bacaklarım hala kalın diyenler: Bu detoksla bacaklarınız 3 günde 5 cm incelecek!

Bölgesel şekilde zayıflamak isteyen ve kilolarından rahatsız olan pek çok kişi vardır. Bu kilolardan kurtulmak çok zor gibi gözüksede sağlıklı ve dengeli beslendiğimizde bu sandığınızdan daha kolay olacak. Gelin nasıl olduğuna birlikte bir bakalım.

YAĞDAN KAÇININ

Daha ince bacaklar elde etmek için vücudunuzu inceltmeye çalışırken doymuş yağlardan ve trans yağlardan kaçının. Bu tür yağların sağlığınız üzerinde olumsuz etkileri olabilir ve genellikle yağlı et parçaları veya yüksek kalorili işlenmiş atıştırmalıklar gibi kilo vermeyi desteklemeyen gıdalarda bulunur.

Bununla birlikte, doymamış yağlar, öğünlerde memnuniyet duygularını artırarak ve optimal sağlık için ihtiyacınız olan bileşikleri sağlar ve kilo kaybına katkıda bulunur. Çoklu doymamış yağlar önemlidir, yani beyin işlevini desteklemek, iltihabı azaltmak ve kas hareketini desteklemek için bunları yiyeceklerden almanız gerekir.