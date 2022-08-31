Kilo veriyorum ama bacaklarım hala kalın diyenler: Bu detoksla bacaklarınız 3 günde 5 cm incelecek!

Bölgesel şekilde zayıflamak isteyen ve kilolarından rahatsız olan pek çok kişi vardır. Bu kilolardan kurtulmak çok zor gibi gözüksede sağlıklı ve dengeli beslendiğimizde bu sandığınızdan daha kolay olacak. Gelin nasıl olduğuna birlikte bir bakalım.
YAĞDAN KAÇININ
Daha ince bacaklar elde etmek için vücudunuzu inceltmeye çalışırken doymuş yağlardan ve trans yağlardan kaçının. Bu tür yağların sağlığınız üzerinde olumsuz etkileri olabilir ve genellikle yağlı et parçaları veya yüksek kalorili işlenmiş atıştırmalıklar gibi kilo vermeyi desteklemeyen gıdalarda bulunur.
Bununla birlikte, doymamış yağlar, öğünlerde memnuniyet duygularını artırarak ve optimal sağlık için ihtiyacınız olan bileşikleri sağlar ve kilo kaybına katkıda bulunur. Çoklu doymamış yağlar önemlidir, yani beyin işlevini desteklemek, iltihabı azaltmak ve kas hareketini desteklemek için bunları yiyeceklerden almanız gerekir.
DİYETİNİZE AVOKADO VE KETEN TOHUMU EKLEYİN
Keten tohumu, yağlı balık ve ceviz, omega-3 yağ asitleri adı verilen bir tür çoklu doymamış yağ kaynaklarıdır. Zeytinyağı ve avokadoda bulunan tekli doymamış yağlar da vitamin emilimini ve kalp sağlığını destekler.Yağlar, protein ve karbonhidratlarda gram başına 4 kaloriye karşılık, gram başına 9 kalori içerir, bu nedenle porsiyon boyutlarınıza dikkat edin. Yemeklere eklenen dörtte biri avokado, 2 çay kaşığı zeytinyağı veya 1 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu iyi bir hedef porsiyondur.
BU BESİNLER DAHA ETKİLİ
Bacak yağını azaltmak için özel bir diyet listesi çok önemli değildir. Genel olarak, bir kişi aldığından daha fazla kalori yakarsa kilo verir ve meyve ve sebze gibi sağlıklı yiyecekler genellikle daha az kaloriye sahiptir.
Zeytinyağı ve fındık yağları gibi sağlıklı yağlar. Ayrıca, bol miktarda lifli gıda tüketmek kilo vermeye yardımcı olabilir. Vücudun bu yiyecekleri sindirmesi daha uzun sürer, bu nedenle kişinin daha uzun süre tok hissetmesini sağlar.
BASEN VE BACAK İNCELTEN DETOKS
Malzemeler:
Yapılışı:
Elma kereviz sapı dereotu katı meyve sıkacağından geçirilir. Ardından limon suyu, zerdeçal ve karabiber ile karıştırılır. Düzenli olarak tükettiğinizde farkı anında göreceksiniz. Bununla beraber egzersiz yapmayı da ihmal etmeyin.