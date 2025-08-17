Kilo vermek isterken sağlığınızdan olmayın! Uzmanlardan kritik uyarı



HIZLI DİYETLERDEN KAÇININ!

En sık yapılan yanlışlardan birinin hızlı ve aşırı kısıtlayıcı diyetlere yönelmek ve mucizevi çözümler aramak olduğunu söyleyen Dyt. Kaner, "Bireyler genellikle kısa sürede önemli miktarda ağırlık kaybetmek ister ve bu amaçla çok düşük kalorili, dengesiz diyetlere başvurur. Bu diyetlerde vücut, kendini kıtlık moduna alarak metabolizma hızını düşürür. Diyet bırakıldığında, kaybedilen ağırlık, genellikle daha fazla yağ olarak geri alınır. Tekrarlayan ağırlık kaybı ve artışı, kalp-damar hastalık riskini artırabilir ve psikolojik olarak yıpratıcı olabilir" dedi.

'BİTKİSEL' DEYİP GEÇMEYİN

Bitki çaylarının müshil ve idrar söktürücü etkileriyle geçici bir ağırlık kaybı sağladıklarına da dikkat çeken Dyt. Kaner, "Uzun vadeli kullanım; su-tuz dengesi bozuklukları, bağırsak tembelliği ve bağırsaktaki yararlı bakterilerin dengesizliğine neden olabilir. Yüksek dozda tüketimleri çarpıntı, uykusuzluk gibi yan etkiler doğurabilir. Doğrudan zayıflatıcı etkileri bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Uzun süreli ve kontrolsüz kullanımları, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.