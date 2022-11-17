Kışın kilo almamak için haftada 2 kez içmek yeterli! Yağları cayır cayır yakıyor!

İLTİHABA İYİ GELİR Lahana, dokularınızdaki şişmeyi hafifletmeye yardımcı olan birçok kimyasalla yüklüdür. Bu sizi diğer sağlık sorunlarından korumaya yardımcı olur çünkü iltihaplanma kanser, kalp hastalığı, diyabet ve Alzheimer hastalığı gibi şeylerle bağlantılıdır.

SİNDİRİMİ DÜZENLER Lahana her 10 kalori için 1 gram lif içerir. Bu sizi doyurmaya yardımcı olur, böylece daha az yersiniz. Ayrıca sizi düzenli tutar ve "kötü" (LDL) kolesterolünüzü düşürmenize ve kan şekerinizi kontrol etmenize yardımcı olabilir.Lahana ayrıca midenizin ve bağırsaklarınızın iç yüzeyini güçlü tutan besinlere sahiptir. Suyu ayrıca mide ülserlerinin iyileşmesine yardımcı olabilir.