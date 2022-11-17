Kışın kilo almamak için haftada 2 kez içmek yeterli! Yağları cayır cayır yakıyor!

Lahana, besin değerleri yüksek, vitaminlerle dolu bir besin kaynağıdır. İşte bu lahana çorbası diyeti hızlı kilo verdiren diyetlerin arasında yerini alıyor. Hem çok faydalı hem de yağ yakıcı özelliğiyle sevilen bir besin oluyor. Gelin lahana çorbasının faydalarına ve nasıl yapıldığına birlikte bir bakalım.
DİYET LAHANA ÇORBASI YAPIMI
Malzemeler:
İlk olarak tüm sebzeleri küp şeklinde doğrayın. Büyük bir tencerede, az miktarda yağda soğanları soteleyin. Ardından kalan sebzeleri ekleyin ve üzerini su ilave edin. Dilerseniz baharatta ekleyebilirsiniz. Sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 30-45 dakika kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Dilerseniz blenderdan geçirebilirsiniz.
LAHANA ÇORBASI
Kış aylarında hastalıklara karşı kalkan olan, mikroplardan koruyan ve bağışıklık güçlendirici bu .çorba adeta şifa dağıtıyor. Özellikle lahana çorbası tükettiğinizde, hem sıvı alımını sağlayacaksınız hem de tok olacaksınız. Potasyum ve magnezyum içeren lahana toksik maddelerin vücuttan atılmasını sağlar.
KANSERE KARŞI KORUR
Lahananın belirli kanser türlerini önlemeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Kısmen, bu inanç lahananın antioksidan ve antienflamatuar özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca vücudunuzun kanser savaşçılarına dönüşmesinin nedeni glukozinolatlar, özel kükürt içeren maddelerdir.
TİP 2 DİYABETİ ÖNLÜYOR
Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, lahana açısından zengin bir diyetin tip 2 diyabet olasılığını azalttığı bulundu. Çok sayıda kök sebze, balık, elma, armut, yulaf ezmesi ve çavdar ekmeği tüketenlerin de hastalığa yakalanma olasılığı %38'e kadar daha azdı.
İLTİHABA İYİ GELİR
Lahana, dokularınızdaki şişmeyi hafifletmeye yardımcı olan birçok kimyasalla yüklüdür. Bu sizi diğer sağlık sorunlarından korumaya yardımcı olur çünkü iltihaplanma kanser, kalp hastalığı, diyabet ve Alzheimer hastalığı gibi şeylerle bağlantılıdır.
SİNDİRİMİ DÜZENLER
Lahana her 10 kalori için 1 gram lif içerir. Bu sizi doyurmaya yardımcı olur, böylece daha az yersiniz. Ayrıca sizi düzenli tutar ve "kötü" (LDL) kolesterolünüzü düşürmenize ve kan şekerinizi kontrol etmenize yardımcı olabilir.Lahana ayrıca midenizin ve bağırsaklarınızın iç yüzeyini güçlü tutan besinlere sahiptir. Suyu ayrıca mide ülserlerinin iyileşmesine yardımcı olabilir.
BESİNLERLE DOLU
Yarım fincan pişmiş lahana, günlük ihtiyacınız olan C vitamininin yaklaşık üçte birini içerir. Ayrıca size lif, folat, potasyum, magnezyum, A ve K vitaminleri ve daha fazlasını verir.
KEMİK VE KAS SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİR
İlerleyen yaşlardaki kemik erimesi riskini azaltır. Kalsiyum, potasyum ve magnezyum minerallerinden zengin olan beyaz lahana, kaslarınızı oldukça güçlendirir.
FERMENTE EDEBİLİRSİNİZ
Lahana fermente olduğunda, bağırsaklarınızdaki bakterileri besleyen doğal probiyotikler yapar. Bu bakteriler vücudunuzun mikroplarla savaşmasına, besinleri almasına, yiyecekleri sindirmesine ve kaygıyı kontrol etmesine yardımcı olur.