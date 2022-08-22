Meğer düşman değilmiş! Göbek yağlarını bitiren o yöntem: Pirinci bu şekilde tüketirseniz…

Kilo kaybı için en sağlıklı pirinç türlerini seçmeyi bilmek, büyük önem taşıyor. Belirli pirinç türlerini doğru şekilde tüketmek, en iyi etkiyi almanızı sağlayabilir. Bu noktada hangi pirinçleri tüketebileceğiniz hakkında bilgi sahibi olmak, göbek yağlarından kurtulmanızı sağlayacak önemli bir adım atmanızda büyük önem taşıyor.

BEYAZ PİRİNÇ

Beyaz pirinç, her ne kadar ölçülü tüketildiğinde sorun teşkil etmese de göbek yağlarının giderilmesinde en kötü tercihlerden biridir. Bu nedenle daha az işlenmiş ve besin değerlerini koruyan bir pirinç türü tüketmek, daha etkili sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

Beyaz pirinç, diğer türlere oranla çok daha fazla işleme tabii tutulması nedeniyle bazı besin değerlerini büyük oranda kaybeder. Bu nedenle diğer türlerle karşılaştırıldığında porsiyon başına en düşük lif oranına ve en yüksek karbonhidrat değerine sahiptir. Düşük lif oranı, tok kalmanızı zorlaştırır. Bu nedenle daha sık yemek yemek, göbek yağlarına istenmeyen bir katkıya neden olur.