Meğer düşman değilmiş! Göbek yağlarını bitiren o yöntem: Pirinci bu şekilde tüketirseniz…

Kilo kaybı için en sağlıklı pirinç türlerini seçmeyi bilmek, büyük önem taşıyor. Belirli pirinç türlerini doğru şekilde tüketmek, en iyi etkiyi almanızı sağlayabilir. Bu noktada hangi pirinçleri tüketebileceğiniz hakkında bilgi sahibi olmak, göbek yağlarından kurtulmanızı sağlayacak önemli bir adım atmanızda büyük önem taşıyor.
BEYAZ PİRİNÇ
Beyaz pirinç, her ne kadar ölçülü tüketildiğinde sorun teşkil etmese de göbek yağlarının giderilmesinde en kötü tercihlerden biridir. Bu nedenle daha az işlenmiş ve besin değerlerini koruyan bir pirinç türü tüketmek, daha etkili sonuçlar almanızı sağlayacaktır.
Beyaz pirinç, diğer türlere oranla çok daha fazla işleme tabii tutulması nedeniyle bazı besin değerlerini büyük oranda kaybeder. Bu nedenle diğer türlerle karşılaştırıldığında porsiyon başına en düşük lif oranına ve en yüksek karbonhidrat değerine sahiptir. Düşük lif oranı, tok kalmanızı zorlaştırır. Bu nedenle daha sık yemek yemek, göbek yağlarına istenmeyen bir katkıya neden olur.
ESMER PİRİNÇ
Birçok kişi, esmer pirincin, beyaz pirinçten daha sağlıklı olduğunu sıklıkla vurgular. Bunun nedeni; esmer pirincin işlenmemiş olması ve bu sayede besin değerlerini hala muhafaza edebilmiş olmasıdır.
Esmer pirinç, aslında tam tahıllı pirinç olması sayesinde önemli oranda besine sahiptir. Yüksek lif oranı, B vitamini, çinko ve magnezyum açısından zengin olan bu pirinç, kan şekerini dengelerken aynı zamanda uzun süre tok kalmanızı sağlayarak kilo vermeyi kolaylaştırır. Üstelik esmer pirinç, sindirimi iyileştirir ve bağırsaklardaki sağlıklı bakterilerin beslenmesini sağlar.
YABANİ PİRİNÇ
Yabani pirinç, yarı suda yaşayan bir türdür ve bu nedenle teknik olarak dört farklı kökün birleşimine sahiptir. Nutrition Reviews'a göre, yabani pirinç, vitamin,lif ve çeşitli antioksidanlar yönünden zengin bir tam tahıl türü olarak kabul edilir. Ayrıca lipid profilleri sayesinde kalp sağlığını desteklerken, kilo kontrolünü de kolaylaştırır.
KIRMIZI PİRİNÇ
Kırmızı pirinç, tam tahıl olarak kabul edilen bir diğer pirinç türü olarak listelerde yerini alıyor. Özellikle kilo vermeye çalışırken tüketebileceğiniz en sağlıklı besinlerden biridir. Lif ve proteinler yönünden çok zengin olan bu pirinç, vücudun serbest radikallerle savaşmasına yardımcı olabilecek yararlı antioksidanlar içerir.
SİYAH PİRİNÇ
Kilo kaybı ve genel sağlığın desteklenmesi için en iyi pirinç çeşitlerinden biri olan siyah pirinç, güçlü bir iltihap karşıtıdır. İçeriğindeki antosiyanin ile tüm pirinç çeşitleri arasında en yüksek antioksidan seviyesine sahiptir. Üstelik sadece bir kasede 10 gram protein içermesi sayesinde diğer türlere oranla daha yüksek bir protein içeriğine sahiptir.
Ayrıca genel olarak daha iyi hissetmenize yardımcı olan siyah pirinç, lif ve protein kaynağı olması sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlar.