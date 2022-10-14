Mercimeği bu şekilde pişirir yerseniz haftada 3 kilo verdiriyor!

Mercimek çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmeyen lezzetlerinden biri oluyor. Özellikle mercimeğin besin değeri oldukça yüksek. Bu besin, bağışıklığınızı güçlendirerek hem hastalıklara karşı koruyor, hem de beyin ve vücut gelişiminde önemli rol oynuyor. Peki bu çorbayı içerek nasıl zayıflarız? Gelin birlikte bir bakalım.
MERCİMEĞİN FAYDALARI
KRONİK HASTALIKLARIN RİSKİNİ AZALTIR
Araştırmalar düzenli olarak mercimek yemenin diyabet, obezite, kanser ve kalp hastalığı gibi kronik hastalık riskini azalttığını gösteriyor. Bu, fenol adı verilen zengin koruyucu bitki bileşikleri içeriği sayesindedir - mercimek fenolik içerik açısından en üst sıradaki baklagiller arasındadır.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLER
Mercimek, özellikle sindirim işlevini destekleyen ve sağlığımız için çok önemli olan faydalı bağırsak bakterilerini besleyen prebiyotik lif açısından zengindir. Lif açısından zengin bir diyet, azaltılmış kolorektal kanser riski de dahil olmak üzere bir dizi sağlık yararı ile ilişkilidir.
PROTEİN KAYNAĞI
Mercimek, zengin bir protein kaynağıdır ve onları et veya balıklara harika bir alternatif haline getirir. Mercimek kalorilerinin üçte biri kadarı proteinden gelir, bu da mercimekleri herhangi bir baklagil veya kuruyemişin ağırlıkça protein açısından en yüksek üçüncüsü yapar. Diğer baklagiller gibi, mercimek de birkaç temel amino asit, yani metionin ve sistein bakımından düşüktür. Bu, mercimekleri pirinç veya buğday gibi tahıl taneleri ile birleştirerek kolayca giderilir.
MERCİMEK ÇORBASININ FAYDASI
Her evde mutlaka yapılan bu lezzetin sağlığa yararları saymakla bitmiyor. Vücudunuzu hastalıklara karşı koruyan aynı zamanda hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayan yağ yakan bu çorba kemik kütlesini etkilemez. İçeriğinde kalsiyum olan yeşil mercimek sayesinde kemik ve kaslarınızın direnci artar. İşte anında kilo verdiren o tarif:
MALZEMELER:
YAPILIŞI;
Yıkadığınız yeşil mercimekleri geniş bir tencereye alın. Ardından üzerine 6 su bardağını boşaltın.Rendelenmiş soğan ve sarımsağı ekleyin. Har ateşte tencereyi ocağa koyup karıştırın. Daha sonra ilik suyunu ve limon suyunu ekleyin. Zeytinyağı ve baharatları ise çorba bir kaynama geçirdikten sonra atın. Ortalama 45 dakika 1 saate kadar pişirin.