Mercimeği bu şekilde pişirir yerseniz haftada 3 kilo verdiriyor!

Mercimek, zengin bir protein kaynağıdır ve onları et veya balıklara harika bir alternatif haline getirir. Mercimek kalorilerinin üçte biri kadarı proteinden gelir, bu da mercimekleri herhangi bir baklagil veya kuruyemişin ağırlıkça protein açısından en yüksek üçüncüsü yapar. Diğer baklagiller gibi, mercimek de birkaç temel amino asit, yani metionin ve sistein bakımından düşüktür. Bu, mercimekleri pirinç veya buğday gibi tahıl taneleri ile birleştirerek kolayca giderilir.

MERCİMEK ÇORBASININ FAYDASI

Her evde mutlaka yapılan bu lezzetin sağlığa yararları saymakla bitmiyor. Vücudunuzu hastalıklara karşı koruyan aynı zamanda hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayan yağ yakan bu çorba kemik kütlesini etkilemez. İçeriğinde kalsiyum olan yeşil mercimek sayesinde kemik ve kaslarınızın direnci artar. İşte anında kilo verdiren o tarif:

MALZEMELER:

1 adet soğan

1 kase yeşil mercimek

6 su bardağı su

Yarım sıkılmış limon suyu

1 adet rendelenmiş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı ilik suyu

Tuz, karabiber, kuru reyhan, isot ve nane

YAPILIŞI;

Yıkadığınız yeşil mercimekleri geniş bir tencereye alın. Ardından üzerine 6 su bardağını boşaltın.Rendelenmiş soğan ve sarımsağı ekleyin. Har ateşte tencereyi ocağa koyup karıştırın. Daha sonra ilik suyunu ve limon suyunu ekleyin. Zeytinyağı ve baharatları ise çorba bir kaynama geçirdikten sonra atın. Ortalama 45 dakika 1 saate kadar pişirin.