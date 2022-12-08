Metabolizmayı ateşliyor! Bu diyet yağlardan eser bırakmıyor…



DETOKS ETKİSİ YARATIYOR A vitamini böbrek fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur ve portakal suyu iyi bir A vitamini kaynağıdır. A vitamini ayrıca serbest radikallerle savaşabilen bir antioksidandır. Portakalın vücudunuzu detoks etmeye yardımcı olmasının nedeni budur.

SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİYOR Portakal, bağırsaklarınızın işlevini iyileştirmeye yardımcı olabilir, mide ülserlerini iyileştirir ve şişkinliği önler, ayrıca ishal ve kabızlığa da yardımcı olabilir.