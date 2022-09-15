Okulda sık sık hastalanan çocuklar için şifa olacak karışım! Gece yatmadan önce içirin hastalıktan eser bırakmıyor

Özellikle sık sık hasta olan çocukların bağışıklık sistemini güçlendirecek ve hastalıklara karşı daha dirençli hale gelmelerini sağlayacak etkili karışımlar ise şöyle…
HER DERDE DEVA BALLI SİYAH TURP
Kara ya da siyah turp, soğuk algınlığı ve boğaz ağrısını gidermek için kullanılabilen bir kök sebzedir. Sebzenin beyaz eti ve normal beyaz turp gibi görünen siyahımsı kahverengi bir dış kabuğu vardır. Turp sebzesine özgü keskin bir tada sahiptir. Çiğ olarak, salatalarda tüketilebilir ya da yemeklere ve çorbalara eklenebilir.
Siyah turp kabuğu ile birlikte de tüketilebilir. Ancak siyah turpu kabuğuyla birlikte tüketmek için taze ve iyice yıkanmış olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Siyah turpta bulunan fitokimyasalların, kardiyovasküler sağlığı güçlendirme de dahil olmak üzere birçok sağlık yararları olmasına karşın, soğuk algınlığı ve öksürüğü tedavi etmedeki kullanımı daha çok öne çıkmaktadır.
Bu mucizevi doğal ilaç için tek ihtiyacınız olan taze siyah turp ve biraz bal. Orta boy bir turp alın ve turpun sapını ve kökünü keserek yuvarlak şekil elde edin. Keskin bir bıçak yardımıyla turbun ortasında bir çukur açın. Bu çukurun içine biraz bal dökün ve önceden kestiğiniz gövde kısmı ile örtün. Turbu gece boyunca veya en az 12 saat kadar bir süre boyunca bekletin.
Ancak oyuk kısmı ağzına kadar doldurmayın. Üstte biraz boşluk bırakın. İçi boş turpu balla birlikte bir bardağa veya tabağa yerleştirin. 12 saat geçtikten sonra turp suyunun koyduğunuz tabak veya bardakta biriktiğini göreceksiniz. Tüm bu suyu toplayın ve kalıcı öksürüğü veya soğuk algınlığını gidermek için tüketin.
Bu siyah turp suyundan daha fazla miktarlarda hazırlamanın bir başka yolu da turbu parçalara ayırıp bir kavanoza yerleştirmektir. Küpleri balla kaplayın ve karışımı bir veya iki gün bekletin. Soğuk algınlığını ve boğaz ağrısından kurtulmak için akşamları bir veya iki kaşık tüketebilirsiniz.
Siyah turp, bağışıklık güçlendirici olan C vitamini açısından çok zengin olduğu için harika bir kış sebzesidir. Ayrıca potasyum, demir, magnezyum, kükürt gibi farklı mineralleri de içerisinde barındırır.
TARÇIN VE BALLI LİMON SUYU
Bu asırlık karışımın yapımı oldukça basittir ve boğaz ağrılarını anında giderir. Tek yapmanız gereken bir bardak veya bir bardak suya biraz taze limon suyu sıkmak, ve tatlılık katmakiçin bir tutam tarçın ve bir kaşık bal eklemek.
Oda sıcaklığındaki suyu tüketmeyi sevmeyenler için bu içecek ılık suyla da yapılabilmektedir. Bu içecek, hasarlı bağışıklık hücrelerinin onarılmasına yardımcı olan antioksidanlarla doludur ve antibakteriyel olduğu kadar antiviral özelliklere da sahiptir.
SAFRANLI, BADEMLİ VE BALLI YEŞİL ÇAY
Yeşil çay, soğuk algınlığı ve öksürüğü tedavi etmek için en iyi çay seçeneklerinin başında geliyor. Solunum yollarındaki zararlı bakterileri temizlediği gibi tıkanıklığı da azaltır. Düzenli olarak yeşil çay içmek, enfeksiyon ve grip gibi hastalık riskini de azaltmaktadır.
Yeşil çay, quercetin gibi antioksidanlar içerir ve bu nedenle viral enfeksiyonları iyileştirmede etkilidir. Hastalıklara karşı, yeşil çayı demlenip içerisine safran, biraz ezilmiş badem ve bir tutam bal eklenerek tüketilebilir. Kısa sürede hastalık semptomlarında iyileşme sağlayacaktır.