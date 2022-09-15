Okulda sık sık hastalanan çocuklar için şifa olacak karışım! Gece yatmadan önce içirin hastalıktan eser bırakmıyor

Bu mucizevi doğal ilaç için tek ihtiyacınız olan taze siyah turp ve biraz bal. Orta boy bir turp alın ve turpun sapını ve kökünü keserek yuvarlak şekil elde edin. Keskin bir bıçak yardımıyla turbun ortasında bir çukur açın. Bu çukurun içine biraz bal dökün ve önceden kestiğiniz gövde kısmı ile örtün. Turbu gece boyunca veya en az 12 saat kadar bir süre boyunca bekletin.

Ancak oyuk kısmı ağzına kadar doldurmayın. Üstte biraz boşluk bırakın. İçi boş turpu balla birlikte bir bardağa veya tabağa yerleştirin. 12 saat geçtikten sonra turp suyunun koyduğunuz tabak veya bardakta biriktiğini göreceksiniz. Tüm bu suyu toplayın ve kalıcı öksürüğü veya soğuk algınlığını gidermek için tüketin.