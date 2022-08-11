Ölüme sürükleyen o diyet! Zayıflamak uğruna bunu asla uygulamayın yoksa…

Fazla balık tüketimi sonucu ortaya çıkan civa zehirlenmesini hafife almamanızda fayda var. Zayıflamak için denenilen bu yöntemler hayatınızı büyük oranda riske atıyor. Özellikle bir diyete başlayacaksanız bunu mutlaka doktor eşliğinde yapmanızda fayda var.

Balık yemek zayıflama konusunda size oldukça fayda ve yağların kısa sürede erimesine, metabolizmanın çalışmasına katkı sağlar. Diyette ise önerilen beslenme, günde iki öğün oluyor. Bu diyet uygulandığında 5 günde 3 kilo yağ tüketileceğine yönelik uzman görüşleri bulunuyor. Fakat bu diyet riskli bir durum taşıyor. Özellikle fazla tüketildiğinde civa zehirlenmesine yol açıp ölüme kadar gidebiliyor.

CİLT KANSERİNİ TETİKLİYOR

Bir araştırmaya göre, haftada iki porsiyon balık yemek, cilt kanseri riskinin artmasıyla bağlantılı olduğu söyleniliyor. ABD'deki araştırmacılar, bu miktarın, insanları en ölümcül cilt kanseri türü olan malign melanom riskine sokabileceği konusunda uyardılar. Yeni yapılan bir araştırmada ise, Brown Üniversitesi'nden uzmanlar, günlük balık alımı 42,8g olan kişilerin, günlük balık alımının 3,2 g olan kişilere göre %22 daha yüksek malign melanom riskine sahip olduğunu buldu.