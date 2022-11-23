Onlarca kilo verdirdiği düşünülen o diyete dikkat! Herkes yapıyor: Tehlikeleri saymakla bitmiyor

"GENÇ YETİŞKİNLER ARASINDA YAYGINLAŞAN BİR BOZUKLUĞA DÖNÜŞEBİLİR"

Araştırmanın ortak yazarlarından ve San Francisco'daki California Üniversitesi'nde yardımcı doçent olan Jason M. Nagata; aralıklı oruç tutma ile yeme bozukluğu davranışları arasında bulunan ilişkilerin, önemli artış göz önüne alındığında özellikle belirgin olduğunu dile getirdi. COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana ergenler ve genç yetişkinler arasında yeme bozuklukları giderek yaygın olarak görüldüğünü de sözlerine ekledi.

Genellikle sağlıklı olmak için aralıklı oruç uygulamasına başlansa da, alımın kısıtlanması aşırı yeme davranışlarına yol açabilir. Açlığı göz ardı etmek, açlığın oluşmasına neden olarak aşırı yeme ve tıkınırcasına yemeye neden olabilir. Bu davranışlar, aşırı egzersiz veya kusma gibi davranışları da etkiliyor.