Şekeri bırakarak kilo verin! Bu adımları uyguladığınızda tığ gibi olacaksınız…

EGZERSİZİ ARTIRIN Egzersiz, kalori yakmanın harika bir yoludur. Aynı zamanda zihinsel sağlığınızı artırmak da dahil olmak üzere birçok faydası bulunuyor. Aynı zamanda Canınızın çektiği yiyeceklerden uzaklaşmanın en iyi yoludur. Bunun için tempolu bir yürüyüşe çıkmak iyi bir seçenek (olacaktır). Böylelikle tatlı isteğiniz azalacaktır.

BAŞKA BİR SEÇENEK BULUN İnsanlar genellikle yemeklerden sonra hemen tatlıya koşuyor. Bunun yerine kendinize başka bir seçenek üretebilirsiniz. Ağır kalorili tatlılar yerine; ufak, kalorisi düşük ve sağlıklı alternatifler yardımcı olabilir. Protein oranı yüksek ve şeker oranı düşük yiyecekler yedikten sonra tok hissedeceksiniz. Böylelikle tatlı ihtiyacınız yok olacak.