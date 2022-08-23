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Sofralarınızdan eksik etmediğiniz gizli tehlike! 5 kilo birden aldırıyor

Pirinç, dünya nüfusunun yarısından fazlası için temel bir besin kaynağıdır. Dünyanın her yerindeki insanlar düzenli olarak bu besini tüketiyor. Özellikle esmer pirinç, vitamin ve mineraller açısından zengin olduğu için, beyaz pirinçten daha sağlıklıdır. Bununla birlikte, iyi bir magnezyum kaynağıdır. Peki çok fazla pirinç tüketiminde neler olur? İşte sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 23.08.2022 15:30 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 10:45
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Sofralarınızdan eksik etmediğiniz gizli tehlike! 5 kilo birden aldırıyor

Pirinç, çok sık tüketilen gıdalardan biri oluyor. Zararsız gibi gözüksede aslında sağlığınızı nasıl etkilediğini biliyor musunuz? Kan şekerini yükselterek şeker hastalığı oluşmasına zemin hazırlar. Gelin diğer etkenlerine birlikte göz atalım.

KABIZLIĞA NEDEN OLUYOR

Yapılan araştırmalarda, yüksek lif alımının kabızlığa yol açtığı söyleniliyor. Tahıllar işlenirken kepek ve tohum ayrılır. Bu işlem nedeniyle işlenmiş tahılların lif oranı düşüktür ve bu durum kabızlığa yola açar.

KAN ŞEKERİNİ YÜKSELTİYOR

Beyaz pirincin glisemik indeksi yüksektir. Yapılan bir araştırmaya göre düzenli olarak tüketmek tip 2 diyabet riskinizi artırabilir. Ancak alternatif olarak beyaz yerine tam tahıllı pirinç tüketmek daha iyidir. Fakat karbonhidrat bakımından yüksek olmasına rağmen, antioksidanları, lifleri, mineralleri ve vitaminleri kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olabilir.

GÖBEK ÇEVRESİNİN YAĞLANMASINI NEDEN OLUYOR

Beyaz pirinç işlenmiş, rafine bir besindir. Bu nedenle kilo vermek isteyenler bunu hala tüketirken oldukça zorlanabilirler. Bununla beraber pirincin lif oranı düşük olduğu için hızlı bir şekilde acıktırır ve böylece daha fazla yemek yersiniz. Sizin fazlasıyla kilo almanıza katkı sağlar. Bu nedenle, eğer bir pirinç aşığıysanız, lif oranı yüksek ve göbek yağınızı kaybetmenize yardımcı olabilecek siyah veya kahverengi pirinç yemek sizin açınızdan daha sağlıklıdır.

KOLESTEROL SEVİYELERİNİ YÜKSELTİYOR

Pirinç kolesterol içermemesine rağmen, trigliseritlerin veya kolesterol seviyelerinin artmasına neden olabilir. Yüksek miktarda pirinç yemek, kanda aşırı şekere yol açar, bu da trigliseritlerde artışa neden olabilir, dolayısıyla kolesterol seviyelerini yükseltir.

KALP HASTALIĞI RİSKİNİ ARTIRIYOR

Pirinç, diğer gıda ürünlerinden daha fazla arsenik biriktirir. Yüksek arsenik alımı, kalp hastalıkları ve kanser riskinin artmasına neden olur. Arsenik ayrıca sinirler için toksiktir ve beyin fonksiyonlarını etkileyebilir. Pirinç bazlı bir diyet uygulayan kişilerin bunu yaşama riski özellikle daha yüksektir.

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