Sofralarınızdan eksik etmediğiniz gizli tehlike! 5 kilo birden aldırıyor

Pirinç, çok sık tüketilen gıdalardan biri oluyor. Zararsız gibi gözüksede aslında sağlığınızı nasıl etkilediğini biliyor musunuz? Kan şekerini yükselterek şeker hastalığı oluşmasına zemin hazırlar. Gelin diğer etkenlerine birlikte göz atalım.
KABIZLIĞA NEDEN OLUYOR
Yapılan araştırmalarda, yüksek lif alımının kabızlığa yol açtığı söyleniliyor. Tahıllar işlenirken kepek ve tohum ayrılır. Bu işlem nedeniyle işlenmiş tahılların lif oranı düşüktür ve bu durum kabızlığa yola açar.
KAN ŞEKERİNİ YÜKSELTİYOR
Beyaz pirincin glisemik indeksi yüksektir. Yapılan bir araştırmaya göre düzenli olarak tüketmek tip 2 diyabet riskinizi artırabilir. Ancak alternatif olarak beyaz yerine tam tahıllı pirinç tüketmek daha iyidir. Fakat karbonhidrat bakımından yüksek olmasına rağmen, antioksidanları, lifleri, mineralleri ve vitaminleri kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olabilir.
GÖBEK ÇEVRESİNİN YAĞLANMASINI NEDEN OLUYOR
Beyaz pirinç işlenmiş, rafine bir besindir. Bu nedenle kilo vermek isteyenler bunu hala tüketirken oldukça zorlanabilirler. Bununla beraber pirincin lif oranı düşük olduğu için hızlı bir şekilde acıktırır ve böylece daha fazla yemek yersiniz. Sizin fazlasıyla kilo almanıza katkı sağlar. Bu nedenle, eğer bir pirinç aşığıysanız, lif oranı yüksek ve göbek yağınızı kaybetmenize yardımcı olabilecek siyah veya kahverengi pirinç yemek sizin açınızdan daha sağlıklıdır.
KOLESTEROL SEVİYELERİNİ YÜKSELTİYOR
Pirinç kolesterol içermemesine rağmen, trigliseritlerin veya kolesterol seviyelerinin artmasına neden olabilir. Yüksek miktarda pirinç yemek, kanda aşırı şekere yol açar, bu da trigliseritlerde artışa neden olabilir, dolayısıyla kolesterol seviyelerini yükseltir.
KALP HASTALIĞI RİSKİNİ ARTIRIYOR
Pirinç, diğer gıda ürünlerinden daha fazla arsenik biriktirir. Yüksek arsenik alımı, kalp hastalıkları ve kanser riskinin artmasına neden olur. Arsenik ayrıca sinirler için toksiktir ve beyin fonksiyonlarını etkileyebilir. Pirinç bazlı bir diyet uygulayan kişilerin bunu yaşama riski özellikle daha yüksektir.