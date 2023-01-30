Soğuk havalarda kilo alımına dikkat! Uzmanlar özellikle bunlara dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor...

Bu azalma halsizliğe, yorgunluğa, sağlıksız gıdaların daha fazla tüketme isteğine sebep olur. Bu sebeplerle günlük alınan kalori miktarındaki artış ve artan hareketsizlik ile birlikte kilo alımları yaşanabilir. Bu durumun önüne geçebilmek için iştahı yönetimi ve günlük rutine egzersizi eklemek önemlidir. D vitamini seviyelerinizi özellikle bu aylarda kontrol ettirip tahlil sonucuna göre gereken desteği almanızda önemli fayda var" diye konuştu.