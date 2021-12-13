Uykunuzda zayıflayın: Uyurken yağ yakmanın yöntemi

İnsanlar genellikle sabahları daha az kiloya sahip olduklarını fark ederler, çünkü gece boyunca nefes alıp terledikçe su kaybederler. Bununla birlikte, bireyler gece boyunca kalori yakarlar, üstelik bu saatlerde su ağırlığının kaybı, yağ kaybından daha önemlidir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 13.12.2021 12:03

İnsanlar tek başına uykuda çok fazla yağ yakmayabilir, fakat uyku süreci kilo vermek için önemlidir. Örneğin, 2018'de yapılan bir çalışma, uyku bozukluğunun yağ kaybını yavaşlatabileceğini ve özellikle kısıtlı kalorili bir diyet uygularken bir kişinin kilo vermesini zorlaştırabileceğini buldu. Nasıl oluştuğu ve uyku bozukluklarının kilo kaybını nasıl etkileyebileceği dahil, uyurken kilo vermek için tüm detayları sizler için derledik.

UYKU BOZUKLUĞU KİLO KAYBINI ETKİLER Mİ? Uyku bozukluğu, açlık da dahil olmak üzere birçok biyolojik süreci etkileyebilir. Bir 2017 incelemesi, değişen uyku düzenleri yaşayan kişilerin, genel olarak daha büyük iştahları olduğunu ve olmayanlara göre daha fazla kalorili yemekler tükettiğini bildirdi. Bu bulgu, uyku sürelerinin değiştirilmesinin bir kişinin kilo yönetimi üzerinde sonuçları olabileceğini düşündürmektedir. 2016 yılında yapılan bir çalışma, vardiya düzeni ile çalışan hemşirelerin, vücut kitle indekslerini inceleyerek bu sonuca ulaştı. Uyku eksikliği, kiloyu düzene sokma konusunda çeşitli riskleri beraberinde getiriyor. Bir dizi risk faktörünün aynı anda ortaya çıkabileceği metabolik bir sendrom yaratan uyku bozukluğu, dikkat edilmesi gereken önemli bir durum. Bu risk faktörlerinden birkaçı meydana geldiğinde, kardiyovasküler hastalık, felç ve diyabet geliştirme olasılığı artar. Bu risk faktörleri: Karın bölgesi çevresinde aşırı yağ

Düşük seviyelerde yüksek yoğunluklu lipoprotein veya "iyi" kolesterol

Yüksek trigliserit seviyeleri

Yüksek kan şekeri

Yüksek kan basıncı Bu risk faktörlerinin ortaya çıkışını sınırlamak için, kişi ideal kiloda kalmaya çalışabilir. Kalp hastalığı gibi daha ciddi durumların başlamasını önlemek için yeterli uyku ve besleyici bir diyeti bir araya getirmek önemlidir.

UYKU SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRMEK KİLO KAYBINI TEŞVİK EDEBİLİR Mİ? Bir kişi uyku sağlığını iyileştirdiğinde, ılımlı bir kiloyu koruma olasılığı daha yüksektir. Örneğin, bir 2021 çalışması, uyku apnesi olan kişilerin daha iyi bir uyku yaşadıklarında 12 aylık bir süre içinde daha fazla kilo ve yağ kaybettiklerini belirtiyor. Daha kısa uyku hedonik (tamamen zevke dayalı) yemek yemeyi artırıyor Bir kişi hedonik olarak yemek yerken, daha çok zevk için yiyor. Zamanla, bu davranış daha besleyici olmayan yiyecek seçimlerine ve daha yüksek kalori alımına neden olabilir. Tersine, bireyler daha uzun süre uyuduklarında, hedonik olarak yemek yeme ve besleyici olmayan, zevk veren yiyecekleri arzulama olasılıkları daha düşüktür. Ek olarak, 2021 yılında yapılan bir araştırma , üniversite öğrencilerinde daha iyi uyku kalitesi yaşadıklarında hedonik açlığın azaldığını buldu. Bu, insanların iyi bir gece uykusundan sonra daha az kalori tükettiklerini ve daha besleyici yiyecek seçimleri yaptıklarını, çünkü yiyecekleri zevk için tüketme dürtüsüne sahip olmadıklarını gösteriyor.

KİLO KAYBINI DESTEKLEMEK İÇİN UYKU HİJYENİNİ GELİŞTİRMEK Uyku hijyeni, sağlıklı bir uyku rutinini tanımlayan bir terimdir. Bir kişinin uyku hijyenini iyileştirmek için yapabileceği birkaç eylem vardır. Tutarlılık ile tanışın: Her gece aynı saatte yatmak vücudu uykuya hazırlar. Her gün aynı saatte uyanmak, kişinin yatma saati yaklaştığında uykuya dalacak kadar yorgun olduğu anlamına gelir. İnsanlar her gün 7-8 saat uyumayı hedeflemelidir .

Her gece aynı saatte yatmak vücudu uykuya hazırlar. Her gün aynı saatte uyanmak, kişinin yatma saati yaklaştığında uykuya dalacak kadar yorgun olduğu anlamına gelir. İnsanlar her gün 7-8 saat uyumayı hedeflemelidir . Sağlıklı bir uyku ortamı yaratmak: Karanlık bir yatak odası, kişinin uykuya daha hazır hissetmesine yardımcı olacaktır. Yatmadan önce tüm televizyonları ve bilgisayarları kapatmaya çalışın. İnsanlar ayrıca dizüstü bilgisayarları veya cep telefonlarını yatak odasının dışında tutarlarsa daha hızlı uyuyabilirler.

Karanlık bir yatak odası, kişinin uykuya daha hazır hissetmesine yardımcı olacaktır. Yatmadan önce tüm televizyonları ve bilgisayarları kapatmaya çalışın. İnsanlar ayrıca dizüstü bilgisayarları veya cep telefonlarını yatak odasının dışında tutarlarsa daha hızlı uyuyabilirler. Yatmadan önce ağır yemeklerden kaçınmak: Bir kişinin vücudu önemli bir öğünü sindirirken yorgun hissetmesi olası değildir. Ek olarak, insanlar kafeinli içecekler tükettiğinde daha uyanık olurlar. Bu nedenle yatmadan önce bunları tüketmekten kaçınmalıdırlar.

Bir kişinin vücudu önemli bir öğünü sindirirken yorgun hissetmesi olası değildir. Ek olarak, insanlar kafeinli içecekler tükettiğinde daha uyanık olurlar. Bu nedenle yatmadan önce bunları tüketmekten kaçınmalıdırlar. Aktif kalma: Bir kişi gün içinde fiziksel olarak aktif olduğunda, vücudu daha fazla enerji kullandığı için daha yorgun hissederler.