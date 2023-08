Uzm. Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Ölümcül tehlike taşıyan o diyete dikkat! Vücudunuzu yavaş yavaş çürütüyor...

VEJETARYENLİK TÜRLERİ ÇOĞALIYOR

Vejetaryenleri sınıflandırmak o kadar kolay değil. Çünkü günümüzde daha geniş ve ayrıntılı tanımlamalar yapılmaktadır. Vejetaryen sınıflaması tüketilen hayvansal ürün türüne göre değişim gösterebilmektedir. Başlıca vejetaryen türlerini sizler için açıklamak istiyorum.

1. VEGAN DİYETİ: Et ve et ürünleri, yumurta, süt ve süt ürünleri dahil olmak üzere; hiçbir hayvansal kaynaklı besin tüketilmez. Diyet tahıllardan, kuru baklagillerden, yağlı tohumlardan, sebzelerden ve meyvelerden oluşur.

2. LAKTO-VEJETARYEN DİYETİ: Bitkisel kaynaklı besinlerle birlikte, hayvansal kaynaklı besinlerden süt ve süt ürünleri tüketilir. Et ve et ürünleri ile yumurta tüketilmez.

3. OVO-VEJETARYEN DİYETİ: Bitkisel kaynaklı besinlerle birlikte, hayvansal kaynaklı besinlerden yumurta tüketilir. Et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri tüketilmez.

4. LAKTO-OVO VEJETARYEN DİYETİ: Bitkisel kaynaklı besinlerle birlikte, hayvansal kaynaklı besinlerden süt ve süt ürünleri ile yumurta tüketilir. Et ve et ürünleri tüketilmez. Günümüzde en sık uygulanan vejetaryen beslenme şeklidir.

5. POLO-VEJETARYEN DİYETİ: Bitkisel kaynaklı besinlerle birlikte, hayvansal kaynaklı besinlerden tavuk ve kümes hayvanları tüketilir.

Kırmızı et ve et ürünleri tüketilmez.

6. PESKO-VEJETARYEN DİYETİ: Bitkisel kaynaklı besinlerle birlikte; hayvansal kaynaklı besinlerden süt ve süt ürünleri, yumurta, balık çeşitleri, midye ve su ürünleri tüketilir. Kırmızı et ve et ürünleri tüketilmez.

7. SEMİ-VEJETARYEN (FLEKSİTARYEN) DİYETİ: Hayvansal kaynaklı besinlerden yumurta, süt ve süt ürünleri tüketiminde sınırlama yoktur. Sadece tavuk ve balık sınırlı miktarda tüketilir. Kırmızı et ve et ürünleri tüketilmez.