Uzm. Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Ölümcül tehlike taşıyan o diyete dikkat! Vücudunuzu yavaş yavaş çürütüyor...





VEJETARYENLİK TÜRLERİ ÇOĞALIYOR

Vejetaryenleri sınıflandırmak o kadar kolay değil. Çünkü günümüzde daha geniş ve ayrıntılı tanımlamalar yapılmaktadır. Vejetaryen sınıflaması tüketilen hayvansal ürün türüne göre değişim gösterebilmektedir. Başlıca vejetaryen türlerini sizler için açıklamak istiyorum.

1. VEGAN DİYETİ: Et ve et ürünleri, yumurta, süt ve süt ürünleri dahil olmak üzere; hiçbir hayvansal kaynaklı besin tüketilmez. Diyet tahıllardan, kuru baklagillerden, yağlı tohumlardan, sebzelerden ve meyvelerden oluşur.

2. LAKTO-VEJETARYEN DİYETİ: Bitkisel kaynaklı besinlerle birlikte, hayvansal kaynaklı besinlerden süt ve süt ürünleri tüketilir. Et ve et ürünleri ile yumurta tüketilmez.

3. OVO-VEJETARYEN DİYETİ: Bitkisel kaynaklı besinlerle birlikte, hayvansal kaynaklı besinlerden yumurta tüketilir. Et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri tüketilmez.

4. LAKTO-OVO VEJETARYEN DİYETİ: Bitkisel kaynaklı besinlerle birlikte, hayvansal kaynaklı besinlerden süt ve süt ürünleri ile yumurta tüketilir. Et ve et ürünleri tüketilmez. Günümüzde en sık uygulanan vejetaryen beslenme şeklidir.

5. POLO-VEJETARYEN DİYETİ: Bitkisel kaynaklı besinlerle birlikte, hayvansal kaynaklı besinlerden tavuk ve kümes hayvanları tüketilir.

Kırmızı et ve et ürünleri tüketilmez.

6. PESKO-VEJETARYEN DİYETİ: Bitkisel kaynaklı besinlerle birlikte; hayvansal kaynaklı besinlerden süt ve süt ürünleri, yumurta, balık çeşitleri, midye ve su ürünleri tüketilir. Kırmızı et ve et ürünleri tüketilmez.

7. SEMİ-VEJETARYEN (FLEKSİTARYEN) DİYETİ: Hayvansal kaynaklı besinlerden yumurta, süt ve süt ürünleri tüketiminde sınırlama yoktur. Sadece tavuk ve balık sınırlı miktarda tüketilir. Kırmızı et ve et ürünleri tüketilmez.





DİYET İYİ PLANLANMALI

Vejetaryen diyetin besleyici değeri, besinlerdeki besin ögelerinin çeşitliliğine göre değişkenlik gösterir. İşin püf noktası bu diyetlerin iyi planlanmasını ve dengeli olmasını sağlamaktır. Çünkü vejetaryen diyet iyi planlanmazsa bazı beslenme yetersizliklerine neden olabilir. Vejetaryen bir birey, gün içerisinde yüksek yağlı ve düşük posalı besinleri içeren bir beslenme şeklini de tercih edebilir. Bu nedenle, gün içerisinde besin ögesi çeşitliliğini sağlayabilmek için tüketilen besin gruplarındaki besinlerin doğru seçilmesi gerekir. Özellikle genç vejetaryenler ve veganlar için yeterli miktarda demir, çinko, B12, kalsiyum ve D vitamini, omega 3 alımı oldukça önemlidir.