Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Ayda 5 kilo verdiren diyet! Bu salata metabolizmayı ateşliyor...

Elimizdeki tüm veriler sağlıklı bir yaşam ve iyi kilo kaybı için bireyin metabolizmasına göre uygun miktarda farklı besin gruplarından yemenin ve bol egzersiz yapmanın yeterli olduğunu gösteriyor. Fakat birçok kişi hem farklı besin gruplarını gün içerisinde bulmakta ve planlamakta zorlanmakta hem de ağır egzersizler yapmayı tercih etmediği için daha hızlı kilo verdiren yöntemlere daha kolay adapte olmaktadır. Ancak sağlığınıza sağlık katarken zayıflamanıza da destek olacak bir beslenme planında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. İşte bu hafta beslenme planlarında nelere dikkat etmeniz gerektiğini, düşük yağlı ve düşük karbonhidratlı diyetlerin sağlığımız üzerindeki etkilerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

DÜŞÜK YAĞLI DİYETLER



Beslenmede yağları kısıtlamak yani daha az yağlı besin tercih etmek belirgin bir şekilde zayıflamaya yardımcı olmaktadır. Kilo fazlalığı olan kişiler yüksek yağlı beslenmeden düşük yağlı beslenmeye geçtiklerinde yaklaşık 500-750 kalori arasında bir kalori azalmasına neden olduğu için ayda üç-beş kg kadar zayıflamayı sağlayabilmektedir.

Az yağlı diyetler; başta süt ve ürünlerini yağsız veya az yağlı olacak şekilde her türlü besinin az yağlısının tercih edilmesi, yemek pişirirken mümkün olduğunca yağdan kaçınmak, salatalara yağ eklememek, etlerin yağsız kısımlarını yemek, daha çok balık tercih etmek, kuru yemişleri sınırlı tüketmek, zeytinyağı dahil tüm yağları sınırlayarak beslenme planını oluşturmak, fast food yiyeceklerin tüketilmemesi temeline dayalı diyetlerdir.