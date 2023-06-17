Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Birkaç günde cayır cayır yağ yakan mikrobiyata diyeti!





İŞLENMİŞ GIDALARA DİKKAT!

İşlenmiş ve paketli gıdalar, gazlı içecekler bağırsak sağlığını ciddi şekilde tehdit eden besinler arasında yer alıyor. Bu gıdaları tüketerek sadece sindirim sistemi sağlığımızı riske atmıyoruz; ruh sağlığımızın da kötüye gitmesine ortam hazırlamış oluyoruz. Çünkü bu zararlı gıdalarla birlikte içeriklerinde bulunan katkı maddeleri, zararlı bakterilerin vücudumuza girmesine; bunun sonucu olarak da bağırsaklarımızdaki bakteri dengesinin bozulmasına neden oluyor. Bakteri dengesinin bozulması, önce bağırsak sağlığımızın bozulmasına; yani çeşitli bağırsak rahatsızlıklarına, sonra da ruhsal sağlığımızın zarar görmesine yol açıyor. Yani aslında ne kadar sağlıklı beslenirsek; o kadar sağlıklı ve o kadar mutlu hissediyoruz!





FERMENTE BESİNLERE YER AÇIN

Fermente ürünler bağırsak bakterilerimize destek sağlayan canlı bakteri veya bakteriye ait protein içeren besinler olarak tanımlanabilir. En önemli özellikleri bağırsak bariyerini desteklemeleri. Yapılan bir çalışmada günlük 20 gram fermente besin tüketmek hem bağırsak bakteri çeşitliliğini artırmış hem de inflamasyonu azaltmış. Beslenme planınıza her gün fermente gıdaları eklemeye özen gösterin. Çünkü fermente besinler, bağırsak bariyerini kuvvetlendirme, bağışıklık sistemine destek olma, kilo kontrolü, mutluluk hormonu salınımı gibi pek çok noktada rol oynuyor. Yapılan çalışmalar peynir, yoğurt, kefir, turşu, sirke, ekşi maya gibi fermente gıdaların büyük bir çoğunluğunun bağırsak ve beyin sağlığını iyileştirme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.