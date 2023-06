Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Birkaç günde cayır cayır yağ yakan mikrobiyata diyeti!

Egzersiz, iyi bakterileri artırıyor

Medicine and Science in Sports and Exercise dergisinde yayınlanan çalışmaya göre egzersiz, insan mikrobiyomunu hastalıklarla mücadele edecek şekilde geliştirmeye katkıda bulunuyor. Çalışmada düzenli yapılan orta düzey egzersizin, mikrobiyotada Firmicutes bakterilerini önemli ölçüde artırdığı ve daha sağlıklı bir bağırsak ortamına katkıda bulunduğu belirtiliyor. Bir diğer çalışmada, 30 sporcu değerlendirilmiş; sonuçlar ise diğer kişilerle karşılaştırıldığında daha çeşitli bir mikrobiyotaya sahip oldukları yönünde. Bu durum artmış mikrobiyal çeşitliliğin egzersizin yararlı etkilerinden biri olduğunun altı çizilmiş. Yetersiz fiziksel aktivite ise bağırsaklarda da yavaşlamaya neden olabiliyor.