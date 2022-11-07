Vücuttaki yağları yakmak için en ideal diyet! Kısa sürede adeta eriyeceksiniz...

ücutta aşırı miktarda visseral yağ depolamak, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserler dahil olmak üzere çeşitli sorunlara neden olabilir.
Deri altı yağında olduğu gibi, sağlıklı bir diyet ve egzersiz yaparak viseral yağ da azaltılabilir.
Diyetisyen Lisa Simon, iç organlardaki yağları atmanın en iyi yollarını anlattı. "En iyi diyet, bitkisel gıdalardan yüksek ve hayvansal gıdalar bakımından düşük olanıdır" dedi.
Bunun nedeni, bitkisel gıdaların kolesterol içermemesidir. Baklagiller, kepekli tahıllar, kabuklu yemişler, tohumlar, meyveler ve sebzeler gibi ağırlıklı olan gıdaları yerseniz, düşük miktarda doymuş yağ ve kilo kaybı ve genel sağlığınız için gerçekten etkili olan yüksek miktarda lif tüketiyor olursunuz.
Lif açısından zengin bir diyete sahip olmak, yemekten sonra kendinizi doymuş ve tok hissedeceğiniz anlamına gelir. Ek olarak kan şekeri seviyelerinin sabit kalmasına yardımcı olur ve lif, sindirim sisteminizin en iyi şekilde çalışmasına yardımcı olur.
Öte yandan hayvansal gıdalar genellikle doymuş yağlar bakımından yüksektir ve kolesterol içerip lif içermezler. Bütün bunlar da iç organlarda yağ depolanması ve kronik hastalık riskini artırır.
Bu açıklama aynı zamanda, Journal of Geriatric Cardiology'de yayınlanan bir çalışma ile de desteklenmiştir.
University of South Carolina'dan bir ekip tarafından yürütülen araştırma şu sonuca varıyor: "Mevcut kanıtlara dayanarak, bitki bazlı beslenme aşırı kilo ve obezitenin tedavisi ve önlenmesi için uygun bir seçenek olarak düşünülmelidir."
Hayvansal ürünleri azaltmak istiyorsanız bitki bazlı alternatiflerine yönelebilirsiniz. Uzmanlar sağlıklı kilo vermek için şu besinleri öneriyor:
Ayrıca yağ yakmak için egzersizin faydalarının da altı çiziliyor. Viseral yağı azaltmaya çalışırken kardiyo ve kuvvet antrenmanının bir kombinasyonu önemlidir. Kardiyo antrenmanı kalp atış hızınızı yükseltir ve viseral yağ kaybını destekler ve kuvvet antrenmanı kemik gücünü ve kas boyutunu artırır.
Yoğun antrenmanının bir yararı, seansınız bittikten sonra yağ yakmaya devam edeceğiniz için metabolizma hızınızı yükseltmesidir.. Haftada üç ila dört defa 30 ila 60 dakikalık seanslar hedefleyin, ancak kalan günlerde de aktif kalın.
Masa başı bir işiniz varsa, her saat başı ayakta durduğunuzdan ve hafif esneme hareketleri yaptığınızdan emin olun ve öğle tatilinde yağmur yağsa bile yürüyüşe çıkmaya çalışın. Vücudunuzu daha fazla hareket ettirmek ve daha az oturmak, sağlıklı bir diyetle birleştiğinde hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır.
Dikkat edilmesi gereken diğer yaşam tarzı faktörleri stres ve uykudur. Stres seviyeleriniz yüksekse, daha fazla kortizol (bir hormon) salgılarsınız ve bu, viseral yağ depolamasını artırır. Kötü uyku da kortizolü artırabilir.