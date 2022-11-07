Vücuttaki yağları yakmak için en ideal diyet! Kısa sürede adeta eriyeceksiniz...

ücutta aşırı miktarda visseral yağ depolamak, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserler dahil olmak üzere çeşitli sorunlara neden olabilir.

Deri altı yağında olduğu gibi, sağlıklı bir diyet ve egzersiz yaparak viseral yağ da azaltılabilir.

Diyetisyen Lisa Simon, iç organlardaki yağları atmanın en iyi yollarını anlattı. "En iyi diyet, bitkisel gıdalardan yüksek ve hayvansal gıdalar bakımından düşük olanıdır" dedi.

Bunun nedeni, bitkisel gıdaların kolesterol içermemesidir. Baklagiller, kepekli tahıllar, kabuklu yemişler, tohumlar, meyveler ve sebzeler gibi ağırlıklı olan gıdaları yerseniz, düşük miktarda doymuş yağ ve kilo kaybı ve genel sağlığınız için gerçekten etkili olan yüksek miktarda lif tüketiyor olursunuz.