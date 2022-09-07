Yağ yakmayı sağlayan inanılmaz detay! Duş alırken suyu bu sıcaklığa ayarlayın

Kilo vermeye yönelik herhangi bir etkili yaklaşım, kalori yakmayı içermelidir. Kalori yakmanın birkaç olası yolu vardır. Bunlardan biri sıcak duş almaktır. Sıcak bir duş kalori yakabilir mi? Yapılan araştırmalar, sıcak su banyosundan gelen ısının kalp atış hızınızı artırabileceğini ve metabolizmanızı artırarak daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olabileceğini göstermiştir. Gelin detaylarına birlikte bir bakalım.
SICAK BİR BANYONUN FAYDALARI
İster sıcak bir duştan, sıcak banyodan, jakuziden veya saunadan hoşlanıyor olun, araştırmalar, faydaların yalnızca kilo verme hedeflerinize değil, aynı zamanda genel sağlık ve zindeliğinize de katkıda bulunabileceğini göstermiştir. Kilo kaybını etkileyebilecek kalori yakmaya ek olarak, sıcak su banyosunun aşağıdaki faydaları da araştırılmıştır.
KARDİYOVASKÜLER SAĞLIĞI KORUR
Kalp atış hızınızda ılımlı bir artış kardiyovasküler sisteminiz için iyi olabilir. Kalp atış hızınızı artırmak dolaşımı iyileştirir, kalp kaslarınızı çalıştırır ve sisteminizdeki toksinleri temizler. Japonya'daki Osaka Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, sıcak banyolar kan basıncını düşürerek ve tüm organlarınızdaki dolaşımı artırarak kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor.
STRES VE KORTİZOL DÜZEYLERİNİ DÜŞÜRÜR
Kortizol, stres altındayken adrenal bezlerin ürettiği bir hormondur. Sisteminizde çok fazla kortizol, artan kan basıncı veya kan şekeri gibi metabolik sorunlara yol açabilir. İştahınızı, özellikle sağlıksız yemek yeme isteğinizi uyarır. Bu, iyi bir şekilde yönetilmezse kilo alımına neden olabilir. Stresinizi yönetmek ve böylece kortizol seviyenizi kontrol altında tutmak, sağlıklı bir kilonuzu korumanıza yardımcı olabilir. Sıcak su banyosunun gevşeme yoluyla stresi azalttığı ve dolayısıyla kortizol seviyelerini düşürme gücüne sahip olduğu kanıtlanmıştır.
UYKU KALİTESİNİ ARTIRIR
Uyku yoksunluğu kilo vermenin önündeki en büyük engel olabilir. Austin'deki Texas Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, sıcak suyun faydaları hakkında bir makale yazıldı. 5000'den fazla kişi makaleyi gözden geçirdi. Sonunda yatmadan 1-2 saat önce 10 dakikalık ılık bir banyonun uykunuzu önemli ölçüde iyileştirebileceği sonucuna vardılar.
ENFLAMASYONU AZALTIR
Yapılan çalışmalarda, sıcak su banyosunun vücutta egzersize kıyasla benzer bir anti-inflamatuar yanıta sahip olabileceğini göstermiştir. Stresi yönetmek, sağlıklı bir kiloyu korumak ve günlük egzersiz yapmak iltihabı kontrol etmeye yardımcı olduğu bilinmesine rağmen, sıcak su banyosu iltihaplı hastalıklardan muzdarip olanlar için yeni bir tedavi yöntemi olabilir.