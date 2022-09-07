Yağ yakmayı sağlayan inanılmaz detay! Duş alırken suyu bu sıcaklığa ayarlayın

STRES VE KORTİZOL DÜZEYLERİNİ DÜŞÜRÜR Kortizol, stres altındayken adrenal bezlerin ürettiği bir hormondur. Sisteminizde çok fazla kortizol, artan kan basıncı veya kan şekeri gibi metabolik sorunlara yol açabilir. İştahınızı, özellikle sağlıksız yemek yeme isteğinizi uyarır. Bu, iyi bir şekilde yönetilmezse kilo alımına neden olabilir. Stresinizi yönetmek ve böylece kortizol seviyenizi kontrol altında tutmak, sağlıklı bir kilonuzu korumanıza yardımcı olabilir. Sıcak su banyosunun gevşeme yoluyla stresi azalttığı ve dolayısıyla kortizol seviyelerini düşürme gücüne sahip olduğu kanıtlanmıştır.

UYKU KALİTESİNİ ARTIRIR Uyku yoksunluğu kilo vermenin önündeki en büyük engel olabilir. Austin'deki Texas Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, sıcak suyun faydaları hakkında bir makale yazıldı. 5000'den fazla kişi makaleyi gözden geçirdi. Sonunda yatmadan 1-2 saat önce 10 dakikalık ılık bir banyonun uykunuzu önemli ölçüde iyileştirebileceği sonucuna vardılar.