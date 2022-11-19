Yağları yakıp yok ediyor! Günde sadece 2 fincan... Yemeklerden 2 saat sonra!

Kahve, hepimizin gün içerisinde en sık tükettiği içeceklerden birisi. İçeriğindeki kafein ve antikoksidant bileşenler sayesinde kalp rahatsızlıkları, kanser, Alzheimer, demans gibi hastalıklardan koruyucu etkisi yıllardır bilinmekte. Bununla birlikte uyarıcı içeriği sayesinde fiziksel ve zihinsel performansı arttırıyor.

Tabii ki en çok merak ettiklerimizden birisi gün içerisinde tükettiğimiz kahvenin kilomuza olan etkisi.

Yapılan birçok çalışma kafeinin metabolizmayı hızlandırıcı, uyarıcı etkileri nedeniyle kilo vermeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Ancak bu etkinlik çok yüksek bir orana sahip değildir. Kahvenin kilo vermeyi desteklemesi için içerisinde şeker, krema, süt, aroma verici şurup gibi bileşenler olmaması gerekir.