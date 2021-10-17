Yanlış duymadınız! Bu "tatlı" dümdüz bir karın veriyor

Tatlı "hilesi", günün sonunda o tatlı isteği tatmin ederken karnınızı düz ve şişkinlikten uzak tutmanıza yardımcı olabilir. Eat This Not That'e konuşan Şef Nik; hafif bir tatlının sırrını veriyor.

"KURUYEMİŞ VE MEYVE BİRLİKTELİĞİ"

Şef Nik, "Unlu, tereyağlı ve şekerli tatlılardan uzak durun. Bunun yerine doğal şeker veya süper gıdalar içeren kuruyemişler ve meyveler yiyebilirsiniz. Bal veya doğal meyve suyu kullanabilirsiniz" diyerek aslında hem lezzetli hem de eşsiz bir lezzetin sırrını veriyor.

Rafine unlar, hayvansal yağlar ve şeker içeren daha ağır tatlıları ayda bir tüketmek kesinlikle yanlış bir şey olmasa da, bunları düzenli olarak ve büyük miktarlarda tüketmek şişkinliğe neden olabilir. Bu nedenle, sizi tok hissettirecek ve karnınızı düz tutacak bir tatlı arıyorsanız, doğal olarak tatlandırılmış tatlıları tüketebilirsiniz.

Şef Nik, "Bu tatlılara örnek olarak meyve şerbetleri, çeşitli kuruyemiş veya biraz bal ile süslenmiş meyveler verilebilir" diyor.

Bu tür tatlıların diğer birkaç harika örneği, ızgara kayısı, hindistan cevizli tart, muzlu cevizli kremadan oluşuyor.