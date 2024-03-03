Yaza mükemmel vücutla girmenin sırrı! Diyetisyen açıkladı: "4 kilo birden verdiren rutin..."

Eskişehir’de bir spor salonunda antrenörlük yapan Hüseyin Erkul, yaz aylarına fit girmek isteyen vatandaşlar için bu ayların spora başlamanın tam zamanı olduğunu ve 3-4 günlük antrenman programlarıyla vücut gelişiminin sürece yayılması gerektiğini söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 03.03.2024 12:15 PAYLAŞ ABONE OL

İlkbaharın yaklaşmasıyla birlikte yurt genelinde hava sıcaklıkları artmaya başladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşlar yürüyüş, koşu, bisiklet sürme, yüzme ve doğa sporları ile hareketliliklerini arttırmaya başlarken, antrenör Hüseyin Erkul yaz aylarına fit girmek isteyen vatandaşlara yönelik bilgiler verdi. Kış aylarının spor yapmak için daha avantajlı olduğunu ifade eden Erkul, 4-5 aylık süre içerisinde iyi bir program ile vatandaşların istedikleri vücuda kavuşabileceklerini belirtti. Başlangıç için haftada 3-4 gün antrenman yapılmasını ideal olarak değerlendirdiklerini dile getiren Erkul, beslenme düzeninin önemli olduğunu da sözlerine ekledi.





"KİLO VERMEK İSTEYEN BİR İNSAN 1 AYDA SAĞLIKLI OLARAK MAKSİMUM 3-4 KİLO VEREBİLİR"

Antrenör Hüseyin Erkul, spor yapmak için kış aylarının yaz aylarına göre daha avantajlı olduğuna vurgu yaparak, "Bizim insanlarımız yaza daha formda vücutlarla girmek istiyorlar. Durum bu şekilde olunca aslında şu an önlerinde 4-5 aylık bir süreç var. Son 1-2 ay kala spora başlamalarına nazaran 4-5 aylık süreçte bunu kendilerine göre programladıklarında çok daha iyi sonuç alacaklarını düşünüyorum. Zaten biz de buna göre bir sistemle ilerliyoruz. Tamamen insanın kendi haftalık rutinine göre, çalışma saatlerine göre bir program ayarlaması gerekiyor. Başlangıç için haftada 3-4 gün antrenmanı ideal olarak değerlendiriyoruz. Kilo vermek isteyen bir insan 1 ayda sağlıklı olarak maksimum 3-4 kilo verebilir. Daha fazla kilo vermesi gerekiyorsa bunu sürece yayması çok daha avantajlı olacak" dedi.