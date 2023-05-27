Yedikçe daha çok acıkmanıza neden oluyor! Kilo vermek için bu besinden uzak durun...

Dr. Duane Mellor, başlangıçta doyurucu atıştırmalıklar olarak görebileceğimiz bazı besinlerin aslında bize tokluk vermekten çok daha hızlı ve acıkmasına neden olabileceğini söylüyor.

Aston Medical School'dan bir uzman şöyle diyor: "Daha fazla protein, lif ve su içeren bazı besinlerin tokluk hissi yaratması ve iştahı kapaması mümkünken, hızlı tüketilebilen yağ oranı yüksek besinlerin bizi durduran tokluk hormonlarını tetiklememe olasılığı vardır."

İşte yediğinizde daha çok acıkmanıza neden olabilecek o besinler…