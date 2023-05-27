Yedikçe daha çok acıkmanıza neden oluyor! Kilo vermek için bu besinden uzak durun...

Dr. Duane Mellor, başlangıçta doyurucu atıştırmalıklar olarak görebileceğimiz bazı besinlerin aslında bize tokluk vermekten çok daha hızlı ve acıkmasına neden olabileceğini söylüyor.
Aston Medical School'dan bir uzman şöyle diyor: "Daha fazla protein, lif ve su içeren bazı besinlerin tokluk hissi yaratması ve iştahı kapaması mümkünken, hızlı tüketilebilen yağ oranı yüksek besinlerin bizi durduran tokluk hormonlarını tetiklememe olasılığı vardır."
İşte yediğinizde daha çok acıkmanıza neden olabilecek o besinler…
AZ YAĞLI YOĞURT
Öğlen yemeğine kadar geçiştirmek ve tok kalmak adına az yağlı bir yoğurdun sağlıklı bir seçim olabileceğini düşünüyor olabilirsiniz.
Ancak Beslenme Uzmanı Dr. Kathleen Zelman, bir yiyeceği ne kadar çok çiğnerseniz o kadar doyurucu olduğu konusunda ilginç bir noktaya değiniyor. Yoğurt ise çiğnenmeden tüketildiği için bu listenin dışında kalıyor.
Dr. Mellor, tokluk hissi yaratmamasının yani sıra az yağlı versiyonların genellikle kan şekerinizi tavan yaptırabilen tatlandırıcılar içeridiğini ve tokluk hissi sağlayacak yağlardan arındırıldığını söylüyor.
Doyurucu bir atıştırmalığın peşindeyseniz, bol miktarda granola, taze meyve ve fındık serpiştirilmiş tam yağlı yoğurt tüketmeniz öneriliyor. Dr Mellor şunları ekledi: "Protein açısından zengin bir yoğurt, kendinizi tok hissetmenize yardımcı olabilir."
ŞEKERLİ TATLILAR
Dr. Mellor, "Bunlar şeker ve yağ bakımından zengindir. Yapılan araştırmalar da bu tip yiyecekleri tüketirken porsiyon kontrolü yapmanın daha zor olduğunu göstermektedir" dedi. Bu nedenle büyük ihtimalle yemeniz gerekenden çok daha fazlasını yiyecek ve yine de tok hissetmeyeceksiniz.
HAZIR KEKLER
Hazır kekler gün içerisinde kolaylıkla tüketebileceğiniz pratik atıştırmalıklar olarak karşınıza çıksa da aslında kremalı pastalardan bir farkı yoktur. Dr. Zelman şöyle diyor: "Bunun nedeni, her ikisinin de rafine beyaz un, şeker ve yağla dolu olması. Yani açlığınızı gidermeden kalorileri toplamanın mükemmel bir yolu". Ancak sadece bir tane yiyecekseniz daha doğal içeriği olan ve rafine şeker içermeyen bir seçeneği tüketebilirsiniz.
YAPAY TATLANDIRICI İÇEREN YİYECEKLER
Kahvaltılık gevrekler ne kadar hafif ve sağlıklı bir seçenek olarak görülse de içlerindeki yapay tatlandırıcı nedeniyle uzmanlar uzak durulması gerektiğini söylüyor. Bu yapay tatlandırıcılar kan şekerinizi etkileyek kısa süre içerisinde tekrar acıkmanıza neden olacaktır. Dr. Zelman bunun nedeni ise şöyle açıklıyor: "Kalori olmadan yine aynı tatlı tadı aldığınızda vücudunuzun hala bu kalorileri alacağı tatları arar."
MEYVE SUYU
Meyve suyunda bulunan yüksek şeker içeriği sayesinde kan şekeri seviyeleri doğrudan fırlar. İçecek ayrıca az miktarda lif içerir, bu da kolayca sindirildiği anlamına gelir. Ancak bu, enerjide dramatik bir düşüşe yol açarak, canınızın daha fazla yemek yemek istemesine neden olabilir. Dr. Mellor, "Gerçek meyveyi yemekle karşılaştırıldığında, meyve suları sizi tok hissettirmez" dedi.
BEYAZ PİRİNÇ
Tok hissetmenin o kadar da gizli olmayan yöntemi olan lif, pirinçte fazlasıyla vardır. Ancak seçtiğiniz pirinç türü büyük bir fark yaratabilir, çünkü beyaz pirinç, kan şekerinizin hızla düşmeden önce fırlamasına neden olabileceği için Dr. Mellor'u dikkatli tüketilmesi gerektiğini düşünüyor.
Ve bu da sizi tekrar acıktırır. Bu nedenle, çok sert bir etkisi olmayan kahverengi veya basmati pirinci seçmek en iyisidir. "Basmati'de nişastaların sindirimi daha zordur, bu nedenle bu, yapışkan pirinç gibi sindirimi daha kolay bir türden daha tok hissetmenizi sağlayabilir."
BEYAZ EKMEK
Beyaz ekmeğin tadı güzel olsa da Dr. Zelman bunun yerine tam buğday, çavdar veya çok tahıllıları tercih etmeniz gerektiğini söylüyor. Bunun nedeni, beyaz çeşidin tam tahılın sahip olduğu liflere sahip olmamasıdır, bu nedenle tok hissetmezsiniz.
GAZLI İÇECEKLER
Kimse şeker ve kalori dolu gazlı içeceklerin sağlığımıza iyi geldiğini düşünmese de buna ek olarak birçok farklı zararları da bulunuyor. Aston Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, midede karbondioksit salındığında, kimyasal reseptörlerin midenin tepesindeki hücrelerin 'açlık hormonu' olan grelin salmasına neden olduğunu buldu.
İştahı uyardığı, gıda alımını arttırdığı ve yağ depolamayı desteklediği için buna açlık hormonu denir. Dr. Mellor, "Bu konudaki veriler karışık. Bazı araştırmalar, gazlı içeceklerin gıda alımını azaltmadığını, ancak şekerle tatlandırıldıklarında ekstra kalori ekleyebileceklerini gösteriyor" dedi.