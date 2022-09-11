Yemeklerden önce bir bardak için! İşte cayır cayır yağ yaktıran o ipucu

Uzman Diyetisyen Nataly Georgieva'ya göre; kısıtlama içeren diyetlerin, genellikle uzun vadede ayak uydurmak için gerçekçi olmayan aşırı kısıtlayıcı yeme alışkanlıkları içerdiğini gösteriyor. Bu tip bir yoksunluğun, bir şeyi kaçırma, duygularına, potansiyel olarak hayal kırıklığına ve sinirliliğe, sonunda da diyetin tamamen bırakılmasına neden olduğunu belirten Georgieva, sonunda tüm kiloyu geri alabileceğiniz dile getiriyor.

Diyetisyen Samantha McKinney ise; kalori açığının fazla olmasının hormonları olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtti. Temel olarak, vücudunuz kalori açığının kasıtlı olduğunu bilmez ve bu nedenle bir hayatta kalma mekanizması olarak normal yeme alışkanlıklarınıza geri döner dönmez kilo almaya hazırlanır.

Zayıflamak söz konusu olduğunda net bir kısa yol olmasa da uzmanlar, beslenme sisteminizde yaptığınız değişiklik ile ilgili olarak sabırlı olmanız gerektiğinin altını çiziyor. İşte beslenme sisteminde değiştrebileceğiniz birkaç şey ile birlikte fazla kilolara veda etmenin yöntemi…