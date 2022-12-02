Yeni TikTok akımı ölüme sürüklüyor! Kilo vermek için ağızlarını...

Bazı ağız bandı kullanıcıları, iyileştirilmiş uyku kalitelerinin bir sonucu olarak uyandıktan sonraki saatlerde daha fazla enerjiye sahip olduklarını bildirmektedir. Uzmanlar, trendde yer almanın uyku apnesinden muzdarip kişilere zarar verebileceğinden endişeli.

Bir kişinin uyurken boğaz kaslarının gevşemesi hava yollarını tıkadığında veya beyin vücuda nefes almaya devam etmesi için düzgün sinyaller göndermediğinde ortaya çıkabilir. Uzmanlar, ağzı tıkamanın uyku apnesi semptomlarını daha da kötüleştirebileceği konusunda uyarıyor. Doktorlar ayrıca, burun geçişleriniz tamamen açık değilse, ağzınızı bantlamamanızı tavsiye ediyor.