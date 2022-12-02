Yeni TikTok akımı ölüme sürüklüyor! Kilo vermek için ağızlarını...

TikTok'ta ağız bantlamanın faydalarını öven videolar yüzbinlerce görüntüleme alırken birçok insan tarafından sıklıkla denendiğine dair görüşler gelmeye devam ediyor. Ağır bandı üreticileri, burundan nefes almaya zorlayarak "yağ kaybını artırdıklarını" iddia etseler de olası tehlikeleri de beraberinde getiriyor.
Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden uyku uzmanı Dr. Raj Dasgupta, ağız bantlamanın en kötü ihtimalle nefes darlığına, boğulmaya yola açabileceğini belirtiyor. Özellikle uyku apnesi bulunan kişilerin büyük tehlike altında bulunduklarını söyleyen Dasgupta, bu yöntemi deneyenleri uyardı.
Ağız bantlama, sağlık uzmanlarının uyarılarına rağmen oldukça yayılan TikTok trendlerinden birine dönüştü. Dr Dasgupta CNBC'ye yaptığı açıklamada; ağız bantlamanın faydalarına dair sınırlı kanıt olduğunu ve çok dikkatli olunması gerektiğini, hatta bunu denemeden önce sağlık uzmanıyla konuşmanız konusunda uyarıda bulunuyor.
Bazı ağız bandı kullanıcıları, iyileştirilmiş uyku kalitelerinin bir sonucu olarak uyandıktan sonraki saatlerde daha fazla enerjiye sahip olduklarını bildirmektedir. Uzmanlar, trendde yer almanın uyku apnesinden muzdarip kişilere zarar verebileceğinden endişeli.
Bir kişinin uyurken boğaz kaslarının gevşemesi hava yollarını tıkadığında veya beyin vücuda nefes almaya devam etmesi için düzgün sinyaller göndermediğinde ortaya çıkabilir.
Uzmanlar, ağzı tıkamanın uyku apnesi semptomlarını daha da kötüleştirebileceği konusunda uyarıyor. Doktorlar ayrıca, burun geçişleriniz tamamen açık değilse, ağzınızı bantlamamanızı tavsiye ediyor.
Ağız bantlama yeni bir uygulama değil, ancak milyonlarca kullanıcının deneyimlerini paylaştığı TikTok'ta popülaritesini artırdı. Bazı videolar 500.000 kadar beğeni aldı ve 'ağız bantlama' etiketi 43 milyondan fazla görüntülendi.