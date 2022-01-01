Yeni yılda yeni bir beden! İşte uzmanından sağlıklı yaşamın şifresi

Yeni yılın ilk günü için beslenme önerilerinde bulunan Diyetisyen Hilal Yazıcı, "Yılın ilk günü mideyi daha da yormamak için kolay sindirilecek besinler tercih edin. İki ana öğünde de zeytinyağlı sebzeler tüketmeye, probiyotik içeriği yüksek olan yoğurt tüketmeye özen gösterin. Hafif beslenirken karbonhidrat tüketmeyi de ihmal etmeyin" dedi. Diyetisyeni Hilal Yazıcı, sağlıklı beslenirken veya zayıflamaya çalışırken, özel günlerde düzenin bozulması sonucunda aşırı yemek yenilmesinin motivasyonunuzu bozsa da bazı tedbirlerle kilo vermenin önlenebileceğini söyledi. Doğru koşullar sağlandığında vücudumuzun toksinleri atma, enfeksiyonlarla savaşma ve sağlığı sürdürme konusunda son derece yetenekli olduğuna dikkat çeken Dyt. Hilal Yazıcı, "Bu yüzden yılbaşı gecesinin ertesi sabahı 'detoks' olarak anılan yanlış beslenme modelleri yerine dengeli beslenerek vücudunuzu desteklemeniz en doğru yaklaşım olacaktır" diye konuştu.





1 OCAK GÜNÜ EN ÖNEMLİ HEDEF BOL SU TÜKETMEK OLMALI

Özel günlerde artan çay, kahve, alkol tüketimi vücuttaki su atılımını arttırdığını vurgulayan Dyt. Hilal Yazıcı, "Yağlı, hamur işi ağırlıklı beslenmek ve alkol tüketimi daha fazla metabolik atık oluşturur. Vücudumuz ter, idrar, deri ve solunum yollarıyla bu atıkları uzaklaştırır. Bunun için de vücudumuz ortalama günde 2- 2.5 litre sıvıya ihtiyaç duyar. Bu yüzden 1 Ocak günü su tüketmeyi ihmal etmemek, hatta artırmak vücudunuzun ihtiyaç duyduğu suyu yerine koymanızı sağlarken, kalori alımınızı azaltmanıza ve dinlenme enerji harcamalarınızı geçici olarak artırmanıza da yardımcı olur" şeklinde konuştu.



YILIN İLK GÜNÜNDE KAHVALTIYI ATLAMAYIN

Diyetisyen Hilal Yazıcı, kahvaltının önemi hakkınsa ise "Yemekleri fazla kaçırdığınız yılbaşı gecesinin sabahında kahvaltıyı atlamak size makul gelse de, yeni yılın ilk gününe sağlıklı bir öğün ile başlamak bozulmuş kan şekeri dengenizi düzenlemeye yardımcı olarak gün içinde daha sağlıklı tercihler yapmanızı sağlar. Sağlıklı bir başlangıç için kahvaltınızda protein içeriği yüksek olan yumurtayla, lif ve C vitamini açısından zengin olan kırmızı biber, maydanoz, roka gibi yeşilliklere yer vermelisiniz. Daha hafif bir kahvaltı etmek isteyenler ise yulaf ezmeli, sütlü, taze meyveli bir kahvaltı tercih edebilir" ifadelerini kullandı.



ÖĞÜNLERİNİZİN İÇERİĞİNİ HAFİFLETİN

Öğün atlamamaya da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Yazıcı, "Kendinizi aç bırakmayın, öğün atlamayın. Öğün atlamak, açlığı ve iştahı artırarak aşırı yeme hissinin devam etmesine sebep olur. Bu yüzden gün içerisinde mutlaka ara öğününüzü yapmalısınız. 3-4 saatte bir beslenmeye dikkat etmeli fakat öğünlerinizin içeriğini hafifletmelisiniz. Ara öğün seçenekleri olarak; 1 portakal+ 2 tam ceviz içi, 1 çay bardağı leblebi+ 1 su bardağı ayran, 2 yemek kaşığı yoğurt+ 1 ufak boy elma tüketebilirsiniz" açıklamasında bulundu.