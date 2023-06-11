Zayıflama hızına katbekat artırıyor! Kahvaltıda birkaç kaşık bundan yerseniz…

Kahvaltıda tükettiğiniz besinler, gün boyunca diğer öğünlerinizde de neler yediğinizi belirleyen ve aslında kilo alımını tetikleyen faktörler arasında yer alıyor. İşte tüketebileceğiniz en iyi kahvaltılık besinler;
AHUDUDU
Bir fincan ahududu 8 g lif sağlar. Bu oran, bir fincan çilekteki miktarın iki katından fazlasıdır. Lifin neden faydalı olduğuna gelince, Journal of Nutrition'da yapılan araştırmalar, daha fazla lif yemenin kilo kaybını teşvik edebileceğini öne sürüyor.
İki yıllık bir çalışma boyunca araştırmacılar, tüketilen her 1.000 kalori için lif alımını 8 g artırarak 2 kg kilo kaybıyla sonuçlandığını buldular.
YULAF LAPASI
Yulaf, birinin kilo vermesine iki şekilde yardımcı olabilir; 2016'da yapılan bir araştırmaya göre, sizi daha uzun süre tok tutmak için lif yönünden çok zengindir ve egzersizden üç saat önce yenirse daha fazla yağ yakmanıza yardımcı olabilecek "yavaş salınan" bir karbonhidrat olarak raflarda yerini alır.
Yulaf lapası da yüksek proteinli bir kahvaltı seçeneği olabilir, örneğin, bir porisyon yulaf 15 gr protein sağlar ve üzerine fıstık ezmesi, kuruyemiş veya tohumlar eklenirse, tüm öğün 20-30 gr protein olabilir.
YOĞURT
New England Journal of Medicine, kilo vermeyi destekleyen ilk beş gıda da dahil olmak üzere hangi gıdaların kilo değişimi ile ilişkili olduğunu ortaya çıkardı ve yoğurt da bunlardan biriydi.
Birçok yoğurt da protein içerir ve zayıflamak isteyenlere yardımcı olabilir. Protein doğal olarak tok tutar ve sindirilmesi basit karbonhidratlardan daha uzun sürer.
Peynir altı suyu proteininin kilo kaybı için en iyi olduğu söylenir ve doğal olarak yoğurtta ve ayrıca toz halinde bulunur. Katılımcılar bir peynir altı suyu protein içeceği içtiklerinde, altı ayda 1.8 kg veya daha fazla kaybettiler.
FISTIK EZMESİ
Fıstık, sizi daha uzun süre tok tutmak ve kilo vermeye yardımcı olmak için protein ve lifle doludur. Fıstık ezmesi ayrıca iyi bir dozda sağlıklı yağ sağlar. Genelde kuruyemişler, kalorileri ve yağları yüksek olduğu için "kötü" bir üne sahipti ve fıstık ezmesi yoğurt, yulaf veya proteinli kreplere eklendiğinde kalori açısından yoğun olsa da, doyurucu bir kahvaltı yapabilirler.
İki yemek kaşığı fıstık ezmesi 200 kalorinin biraz altında, 7 gr protein ve 2 gr lif içerir. Yavaş salınan bir yemek için kepekli tost veya yulaf lapasına fıstık ezmesi eklenebilir.
YUMURTA
Bir büyük yumurta, 6 gr protein ve 72 kalori içerir, bu da onu kilo kaybı için besleyici bir kahvaltı seçeneği haline getirir. EatingWell'e göre , bir araştırma, kahvaltıda yumurta yiyen kişilerin daha uzun süre tok hissettiklerini ve kahvaltıda bir simitten aynı miktarda kalori alanlara göre iki kattan fazla kilo verdiklerini buldu.
Yumurtanın sadece beyazını yemeli miyim diye merak edenler, sarısını çıkarmak kalori tasarrufu sağlarken, proteinin yarısını da kaybedersiniz.