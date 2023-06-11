Zayıflama hızına katbekat artırıyor! Kahvaltıda birkaç kaşık bundan yerseniz…

Yulaf, birinin kilo vermesine iki şekilde yardımcı olabilir; 2016'da yapılan bir araştırmaya göre, sizi daha uzun süre tok tutmak için lif yönünden çok zengindir ve egzersizden üç saat önce yenirse daha fazla yağ yakmanıza yardımcı olabilecek "yavaş salınan" bir karbonhidrat olarak raflarda yerini alır.

Yulaf lapası da yüksek proteinli bir kahvaltı seçeneği olabilir, örneğin, bir porisyon yulaf 15 gr protein sağlar ve üzerine fıstık ezmesi, kuruyemiş veya tohumlar eklenirse, tüm öğün 20-30 gr protein olabilir.

YOĞURT

New England Journal of Medicine, kilo vermeyi destekleyen ilk beş gıda da dahil olmak üzere hangi gıdaların kilo değişimi ile ilişkili olduğunu ortaya çıkardı ve yoğurt da bunlardan biriydi.

Birçok yoğurt da protein içerir ve zayıflamak isteyenlere yardımcı olabilir. Protein doğal olarak tok tutar ve sindirilmesi basit karbonhidratlardan daha uzun sürer.