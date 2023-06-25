Zayıflayamamanın ardındaki “gizli sebep” bulundu! Bu değerlere dikkat: Hızla zayıflamak istiyorsanız her gün mutlaka…

"Bir türlü kilo veremiyorum" birçok insanın kurduğu ve biraz da umutsuzluğa kapılmaya neden olan bir cümleye dönüşebilir. Fakat bu durumdan kurtulmak için bazı faktörlere dikkat edilebilir. Zayıflayamama durumu birçok farklı nedene bağlı olabilir. İşte yaygın sebeplerden bazıları: