Bildiğiniz tüm tatilleri unutun! Rotanızı merakınıza göre yeniden belirleyeceksiniz

Sedlec Kemik Kilisesi / ÇEKYA

Çekya'da Prag yakınlarındaki Kunta Hora kasabasındaki Azizler Mezarlığı denilen yere 13. yüzyılda kutsal topraklardan getirilen toprak karıştırılır. Bu sebeple mezarlık zamanla kutsal addedilmeye başlanır. İlerleyen yüzyıllarda herkes buraya gömülmek istediği için büyük bir talep patlaması yaşanır. Taleplere cevap vermek için bulunan formül bugünün korku turizminin en gözde yerlerinden birini de ortaya çıkaracaktır: Sedlec Kemikler Kilisesi. Hemen her yeri baştan aşağıya insan kemikleriyle dekore edilmiş kilise, 200 bin turistle Çekya'nın en çok ziyaretçi çeken turistik yerlerinin başında geliyor.





Kont Drakula Şatosu / TRANSİLVANYA

Kazıklı Voyvoda olarak da anılan ve gerçek Kont Drakula olduğu öne sürülen Sırp Kralı II. Vlad'a ait olan Şato, Romanya için turistik bir değer. Dünyanın en meşhur vampirinin ikametgahı olarak görülen ve her sene yarım milyon turisti ağırlayan Drakula Şatosu, sadece bu mitin devamını sağlamakla kalmıyor. Hediyelik eşya satıcılarına da oldukça karlı bir korku ticareti imkanı veriyor; Vampir hikayesi hayal ürünü olsa bile...



Ness Gölü / İSKOÇYA

Van Gölü Canavarı'nın atası da sayılabilecek İskoçya'daki sözde Ness Gölü Canavarı söylencesi bugüne kadar neredeyse bıktıracak kadar kullanılmış olmasına rağmen bu göle her yıl binlerce turisti çekmeye devam ediyor. Bugüne kadar varlığı hakkında herhangi net bir kanıt bulunamamasına rağmen bir tür dinozor olduğu iddia edilen canavarın gölün derinliklerindeki mağaralara saklandığı ya da göl tabanındaki bitki ve çamurun arasına saklandığı açıklamalarıyla halen yaşatılan efsane bölgeyi tabiat açısından olduğu kadar fantastik turizm açısından da cazibeli kılmaya devam ediyor.



Aokigahara Ormanı / JAPONYA

Korku turizminin en gözde yerlerinden biri de Japonya'da Fuji Dağı eteklerinde bulunan bir orman: Aokigahara Ormanı. Ancak her yıl burayı ziyaret edenlerin çoğu rahat nefes alıp, doğanın güzelliklerini seyretmekten çok, ormanın derinliklerinde her an karşılarına çıkabilecek cesetlerle karşılaşmayı umuyorlar. Aokigahara Ormanı'nın bir diğer adı da 'İntihar Ormanı'. Zira dünuyanın en yüksek intihar oranlarına sahip Japonya'da insanların intihar etmek için seçtikleri başlıca yerlerden biri burası. Orman içinde intihar ettikten aylar sonra bulunanların eşyalarına rastlamak mümkün.



TÜRKİYE, İNANÇ TURİZMİNDE DÜNYANIN İLGİ ODAĞI

Birçok dine ev sahipliği yapan Anadolu coğrafyasında, her zaman farklı inançlara mensup inananların ziyaret ettiği merkezler var. Konya'da Mevlana Türbesi, İzmir'de Meryem Ana Evi ve Şanlıurfa'daki Balıklı Göl her yıl ziyaretçi akınına uğruyor