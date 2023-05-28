Bildiğiniz tüm tatilleri unutun! Rotanızı merakınıza göre yeniden belirleyeceksiniz





Suudi Arabistan / MEKKE - MEDİNE

Her yıl dünyanın dört bucağından gelen yaklaşık 15 milyon Müslüman'ın hac ibadetini ifa için yollarına düştüğü Kâbe ile beraber Mekke ve Medine şehirleri dünyanın en önemli dini buluşmasının da merkezi. Hz. Muhammed (sav) tarafından putlardan temizlenen Mekke'deki Kâbe ve Mescid-i Haram dışında Mescid-i Nebevi yılda 14 milyon Müslüman tarafından ziyaret ediliyor. Umre zamanları yine milyonlarcasını ağırlamaya devam ediyor.



Vatikan / İTALYA

Her yıl 6 milyon kişinin bir müze gibi ziyaret ettiği Vatikan, bu rakama ek olarak sadece ayinlere katılan 6 milyon Katolik'i de çekiyor. Ruhban sınıfının burada oluşturduğu kültür ve yaşam tarzı, papalık rezidansı, muhteşem mimarisi, abidevi sanatçılara ait eserler ve eşi benzeri az bulunur müzeleri ile de dünyanın dört bir yanından meraklı turistlerin de uğrak noktalarından biri. Her gün en az 10 bin ziyaretçinin gezdiği bu yarım kilometrekarelik şehir, özellikle son Papa Francis'in seçilmesinden sonra daha fazla insan çekmeye başladı.



Ganj Nehri / HİNDİSTAN

Himalayalar'dan çıkıp Bengal Körfezine dökülmek için dört bin kilometre yol kateden Ganj, diğer nehirler içinde en görkemlisi olmasa da 1 milyara yakın insan için en kutsalı. 10 milyonlarca insanın yaşadığı kıyılarında yüzlerce tapınağı barındıran bu nehre giren ya da suyundan içenlerin günahlarından arındıklarına inanılıyor. İki aya yakın bir süre boyunca 100 milyonun üzerinde Hindu hacı olmak için bu nehre akın ediyor ve bazen aynı gün içerisinde 30 milyon kişi suya dalarak kendi, inancına göre hacı oluyor. Efsanelere göre kutsal addedilen Allahabad, Haridwar Nasik ve Ujjain şehirleri bu dönemde yeryüzündeki nadir dini festivallerden biriyle birlikte inanılmaz yoğunlukta bir inanç turizmine de sahne oluyor.



Kudüs-Beytüllahim / İSRAİL

İsrail'e her yıl gelen 3,5 milyona yakın turistin yüzde 82'si Kudüs'ü ziyaret etmeden dönmüyor. Hz. Süleyman'ın tapınağının bulunduğu şehir olarak ebedi başkent olarak kabul ettikleri Kudüs, Hıristiyanlar için de Hz. İsa'nın son yemeğine, çarmıha gerilişine ve göğe yükselişine şahitlik eden kutsal bir belde olarak önemli. Müslümanlar açısındansa hem dinde kutsal olarak bir mevki verilen üçüncü şehir olması, hem de Hz. Muhammed'in (sav) Mirac'a çıktığı yer olması nedeniyle özel bir sembolizme sahip. Yahudilerin Hz. Süleyman Tapınağı ve ağlama duvarı gibi çok önemli sembolik değerlerinin yanında, Hıristiyanlar için Hz. İsa'nın hayatındaki en önemli olayların geçtiği yerler ve tapınaklar, Müslümanlar içinse Mescid-i Aksa ve Kubbe't-üs-Sahra gibi dini mekan ve ibadethaneler bu üç dinden de inanç odaklı turistleri çeken başlıca yerleri teşkil ediyor. Hz. İsa'nın doğduğu söylenen Beytüllahim şehrini de bu açıdan Kudüs'e eklemek gerekiyor. Beytüllahim de özellikle Hıristiyanlara hitap eden bir şehir olarak yılda 1,5 milyon ziyaretçi çekiyor.



Lourdes / FRANSA

Aslında Hıristiyanlık açısından tarihi bir önemi olmayan bu şehri Vatikan'dan sonra en gözde ziyaretgahlardan biri yapan şeyin tarihi ancak 1858'e kadar iniyor. Hz. Meryem'in burada zuhur ettiği haberinin yayılmasıyla mahal kutsal olarak kabul edilmeye başlanır ve ziyaret edenler de giderek çoğalır. 80 yıl önce ABD'li Katoliklerin de buraya gelmeye başlamasıyla Lourdes şehri ve manastırı inanç turizmi açısından giderek gözde merkezlerden birine ve aynı zamanda insanların maddi-manevi rahatsızlık ve sorunlarına şifa aradığı bir merkeze dönüşür. Binlerce kişinin şifa bulduğunun ve bunun aynında 70'e yakın mucizevi olayın gerçekleştiği söylenceleri Hıristiyanlık açısından hiçbir geçmişi olmayan Lourdes'u kısa sürede en popüler inanç turizmi güzergahlarının başına oturtur ve günümüzde 8 milyon ziyaretçi ağırlamaya başlar.