BM’den önemli açıklama! Ozon tabakası 40 yıl içinde...

KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEYECEK

Bazı Hidroflorokarbonların (HFC'ler) üretim ve tüketiminin aşamalı olarak azaltılmasını içeren ve Montreal Protokolüne ek olarak 2016'da yapılan değişikliğin sonuçlarının olumlu olduğunu vurgulayan uzmanlar "Bu değişikliğin 2100 yılına kadar 0,3 ile 0,5°C arasındaki bir ısınmayı önleyeceği tahmin edilmektedir" açıklamasını yaptı. Uzmanlar, Montreal Protokolü'nü şimdiye kadarki en başarılı uluslararası çevreci anlaşma olarak nitelendirdi.