Gelinler beyaz giyemiyor, köpekle evlenebiliyorlar! İşte Hindistan’da akıllara durgunluk veren düğünler

Hint düğünleri sadece parlak kutlama olayları değil, aynı zamanda geleneklere ve ritüellere sıkı sıkıya bağlı kalmayı da içeriyor. Fakat bu gelenekler, çok da alışkın olmadığımız bazı ayrıntılara sahip. Örneğin; düğünün tarihini gelin ve damadın tercihlerine göre değil , burçlarına göre belirlenir. Beyaz yerine kırmızı bir elbise giymek zorunda olan gelin ise bir köpekle bile evlenebilir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 10.11.2021 13:32

Hindistan, her açıdan ilginçliklerin ülkesi diyebiliriz. Evlilik de bu ritüellerden biri. Oldukça farklı geleneklere sahip olan bu ülke, aklınıza gelmeyecek şaşırtıcı evlilik kurallarına sahip. İşte Hindistan'daki şaşkınlığa uğratan o evlilik süreci...

Astroloji düğünün tarihini belirler. Astroloji Hindu kültüründe oldukça önemli bir rol oynar. Fakat Batı dünyasında incelediğimiz türde bir astroloji değil, karmanız ve dharmanız hakkında daha fazla konuşan Vedik Astrolojinin yöntemi izlenir. Hindistan'daki astrologlar, insanların evlilik için en iyi tarihin hangisi olduğu da dahil olmak üzere önemli kararlar almalarına yardımcı oluyor. Hindu halkı, bir düğün tarihi, gelecekteki damat ve gelinlerin burçlarına göre hesaplanırsa, uzun ve mutlu olacağına inanıyor .

Gelinler ve damatlar çelenk değiştirmelidir. Hint düğünlerinde yapılan önemli ritüellerden biri de çelenk değişimidir. Eski zamanlarda bu takas çiftin evlenme teklifinin kabulü olarak kabul edilirdi. Gelin ve damat birbirlerine parlak, güzel kokulu, çiçek açan çiçeklerden yapılmış çelenkler verir. Günümüzde bu , yeni evlilerin sevgisini ve saygısını sembolize ediyor .

Bir kadın bir ağaçla veya bir köpekle evlenebilir. Hindistan'da sadece bir insanla değil, bir ağaçla hatta bir çömlek ile de evlenme imkanı vardır. Bu alışılmadık uygulamanın kültürel bir açıklaması var. Bir kadın belirli bir zaman diliminde doğarsa (harita Mars gezegenini (Mangala) bulunduruyorsa) bu kadınlara "Manglik" denir. Bazı Hindular, Manglik kadınlarının gelecekte kocaları veya evleri ile bazı sorunlara neden olabilecek kötü şansı olduğuna inanırlar. Bu nedenle Manglik kadını, laneti savuşturmak için gerçek evliliğinden önce bir ağaç, köpek veya saksı ile "evlenmeyi" seçebilir. Ritüelden sonra bir çömlek daha sonra uğursuzluğuyla birlikte yok edilir.

Damadın ayakları süt ve bal ile yıkanır. Bazı Gujarati topluluklarında, bir damat gelinin evine geldiğinde, kayınvalidesi alışılmadık bir ritüel gerçekleştirir: damadın ayaklarını süt ve bal ile yıka. Bu bir karışıma Madhuparka denir. Ritüelin misafirleri ağırlamanın eski yollarından biri olduğuna inanılıyor.

Gelinin saçına kırmızı pudra sürülür. Bir kadın evlenirken saçına sindoor adı verilen kırmızı veya turuncu-kırmızı renkli kozmetik pudra sürülür. Eski zamanlardan kalma bu işaret, medeni durumun bir doğrulaması olarak kabul edilir ve birçok kadın bunu düğünlerinden sonra bile uygular.

Damat üzerine atılan domateslerle karşılanabilir. Uttar Pradesh'in kabile bölgesinde, bir damat çiçeklerle değil, kendisine ve arkadaşlarına atılan domateslerle görevlerle karşılanabilir. İnsanlar bu kadar rahatsız edici başlayan bir ilişkinin kesinlikle derin bir aşkla sonuçlanabileceğine inanıyor.

Gelinin el ve ayaklarına kına yakılır. Mehendi muhtemelen en tanınmış Hint düğün geleneğidir. Düğünden önce müstakbel gelin ayaklarını ve ellerini karmaşık kına tasarımlarıyla süslüyor. Mehendi ritüeli, gelin ve ailesi bir araya geldiğinde gerçekleşir. Kınanın doğurganlığı arttırdığına ve çift için kötü ruhları kovduğuna inanılıyor.

Bir gelin beyaz elbise giyemez. Hindu kültürüne göre, diğer ülkelerin aksine, Hintli gelinler düğünde beyaz elbise giyemezler, çünkü beyaz genellikle yas için giyilir. Bunun yerine, kadınlar canlı renklerde parlak sariler giyerler ve Hint kültüründe bir dizi olumlu çağrışıma sahip olduğu için çoğu zaman kırmızıyı tercih ederler.

Gelinin annesi damadın burnunu çeker. Gujarati düğünlerinde oldukça komik bir gelenek vardır: Gelinin annesi, damadın burnunu arkadaşça ve eğlenceli bir şekilde çeker. Kayınvalide bunu yaparak, yeni aile üyesine alçakgönüllü kalması gerektiğini hatırlatır. Bu arada, bir damat bu hareketten kaçmak zorundadır .