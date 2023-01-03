Kayıp cüzdanına 54 yıl sonra kavuşan kadın gördüklerine inanamadı! Cüzdanın nereden çıktığına inanamayacaksınız...

Sharon Day, 1968'de Fayetteville Lisesi'ndeki bir dansa katıldı ve burada cüzdanını kaybetti.
O esnada 16 yaşında olan kadın, bir daha cüzdanını ve içindekileri hiç göremeyeceğini düşünse de tam 54 yıl sonra, 70 yaşında tekrar buldu.
2019 yılında kalıcı olarak kapatılan Fayetteville Lisesi'ni yenilemek için çalışmalara başlayan işçiler çalışma esnasında hava kanalında bir cüzdana rastladı. oldukça şaşıran işçiler cüzdanı işverenlerine ilettiler.
Müteahhitlik şirketinin sahibi Bradley Scott, kanalın onlarca yıldır vidalı olarak kapalı kaldığını ve uzun süredir kayıp olan birkaç başka eşyayı da içerdiğini söyledi.
Scott, "Cüzdanın içerisinde eski bir boks maçına giriş için bazı biletleri vardı. Ek olarak başka şeyler de çıktı. Uzun yıllar sonra cüzdanı ilk kez açtığımızda birçok farklı şey çıktı" dedi.
Scott , cüzdanın sahibini bulmak için sosyal medyadan yardım almaya karar verdi.
"Cüzdanın içerisinde birçok şey bulunuyordu. Sosyal güvenlik kartı ve isimler, fotoğraflar sayesinde bu kişiyi gerçekten bulabileceğimi düşündüm" dedi.
Scott'un Day'i arama süreci yaklaşık olarak bir hafta sürdü. Ardından en sonunda kendisine Facebook üzerinden ulaşabildi.
Cüzdanına kavuşan Day, "Bunları bir daha görebileceğimi sanmıyordum" dedi.
Ve cüzdanındaki her şeyi bir koleksiyona dönüştürüp saklamayı planladığını söyledi.