Kayıp cüzdanına 54 yıl sonra kavuşan kadın gördüklerine inanamadı! Cüzdanın nereden çıktığına inanamayacaksınız...

Müteahhitlik şirketinin sahibi Bradley Scott, kanalın onlarca yıldır vidalı olarak kapalı kaldığını ve uzun süredir kayıp olan birkaç başka eşyayı da içerdiğini söyledi.

Scott, "Cüzdanın içerisinde eski bir boks maçına giriş için bazı biletleri vardı. Ek olarak başka şeyler de çıktı. Uzun yıllar sonra cüzdanı ilk kez açtığımızda birçok farklı şey çıktı" dedi.

Scott , cüzdanın sahibini bulmak için sosyal medyadan yardım almaya karar verdi.

"Cüzdanın içerisinde birçok şey bulunuyordu. Sosyal güvenlik kartı ve isimler, fotoğraflar sayesinde bu kişiyi gerçekten bulabileceğimi düşündüm" dedi.