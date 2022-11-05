Yeni doğan bebeğin karnından çıkanlar herkesi korkuttu! Dünyada bir ilk...

Yerel Hindistan medyası tarafından, anne karnındayken bu bebeğin diğer embriyoları "emdiği" düşünüldüğü belirtildi. Midesinin neden bu kadar şiştiğini kontrol etmek için yapılan testlerden fark ettikleri bu durum, büyük şaşkınlık yarattı.
"ŞİMDİYE KADAR 200 VAKA OLSA DA BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ"
Tıbbi olarak "fetüs-in-fetu"olarak tanımlanan bu durum, oldukça nadir görülen bir kusur ve bugüne kadar yalnızca 200 vaka bildirimi yapıldı. Genellikle tek yumurta ikizlerinde görülen bu durumda, biri yanlışlıkla diğerinin içinde oluşmaya başlar.
Sağlık görevlileri, Hindistan'ın Ranchi kentindeki bu vakanın, yeni doğmuş bir bebekte şimdiye kadar bulunan en fazla embriyo olabileceğini belirtti. Şu an embriyoların ne kadar gelişmiş olduğu belli değil.
"90 DAKİKALIK BİR OPERASYON GEÇİRDİ"
Geçmişteki bazı fetüs içinde fetüs vakalarında saçları, hatta cinsel organları oluşmuş, fakat hatalı bir genetiğe sahip fetüsler görülmüştü. Fakat bu vakada fetüslerin ne kadar gelişmiş olduğu konusu netlik kazanmadı.
Kimliği belirlenemeyen yeni doğan kız bebek, geçirdiği 90 dakikalık bir operasyon sonucunda karın bölgesinde oluşmuş sekiz embriyodan kurtuldu.
"ÖNCE TÜMÖR SANDIK"
Dr. Muhammed Imran, ilk aşamada bir tümör olabileceğine dair şüpheler taşıdıklarını belirtse de 8 farklı embriyonun bebeğin karın bölgesine yerleştiğini anladıklarını belirtti.
Fetüs - in - fetu durumu, genellikle, tek yumurta ikizlerinin hücre bölünmesi esnasında "yanlış bölünme" sonucu ortaya çıktığı biliniyor. Fakat uzmanlar, tam olarak bu yanlış bölünmenin nasıl ortaya çıktığı konusunda net bir bilgiye sahip değiller.
"SAĞLIKLI OLAN İKİZİN KARNINA DİĞER EMBRİYO YERLEŞİYOR"
Sağlıklı olan ikizin anneye plasenta yoluyla bağlanırken, sağlıklı olmayan ikizin hücreleri, sağlıklı olan ikizn kan damarlarına yerleşiyor. Bu nedenle, plasentaya bağlı ikiz büyüdükçe, küçük olan embriyo karın bölgesine yerleşir.
Bazı bilim insanları, bunun geç hücre bölünmesinin bir sonucu olduğunu öne sürüyor. Yine de geçmişte bazı vakalarda, saç, kas ve kemik içerebilen olağandışı bir tümör olan bir tür teratom olarak sınıflandırıldığı da görüldü. Fetus - in- fetu'nun ilk tanımı 1808'de British Medical Journal'da yapılmıştı.
Hindistan'ın Ranchi bölgesinde dünyaya gelen bu kız bebeğin ise ameliyattan sonra giderek iyileştiğine dair yerel basın organları bildirimde bulundu.