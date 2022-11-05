Yeni doğan bebeğin karnından çıkanlar herkesi korkuttu! Dünyada bir ilk...

Yerel Hindistan medyası tarafından, anne karnındayken bu bebeğin diğer embriyoları "emdiği" düşünüldüğü belirtildi. Midesinin neden bu kadar şiştiğini kontrol etmek için yapılan testlerden fark ettikleri bu durum, büyük şaşkınlık yarattı.

"ŞİMDİYE KADAR 200 VAKA OLSA DA BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ"

Tıbbi olarak "fetüs-in-fetu"olarak tanımlanan bu durum, oldukça nadir görülen bir kusur ve bugüne kadar yalnızca 200 vaka bildirimi yapıldı. Genellikle tek yumurta ikizlerinde görülen bu durumda, biri yanlışlıkla diğerinin içinde oluşmaya başlar.

Sağlık görevlileri, Hindistan'ın Ranchi kentindeki bu vakanın, yeni doğmuş bir bebekte şimdiye kadar bulunan en fazla embriyo olabileceğini belirtti. Şu an embriyoların ne kadar gelişmiş olduğu belli değil.