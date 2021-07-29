Ağrısız yaşam için egzersiz oldukça önemli!

Günümüz şartlarının beraberinde getirdiği ortopedik ağrılar genç yaşlı demeden herkesin hayat kalitesini düşürmektedir. Fizyoterapist Necdet Döner ağrısız bir yaşam için egzersiz gerekliliklerini sizler için derledi.

Giriş Tarihi: 29.07.2021 16:40 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 16:41 ABONE OL PAYLAŞ

AĞRISIZ YAŞAMININ ANAHTARI DÜZENLİ EGZERSİZ! Belirli aralıklarla düzenli olan yapılan fiziksek aktivitelere egzersiz denir. Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenme ve uyku düzeninin haricinde düzenli egzersiz yapılması da büyük önem taşımaktadır. Hayat şekli haline getirilen düzenli egzersiz ideal vücut ağırlığının korunmasından, esnekliği, kronik hastalık riskinin azaltılmasından, bağışıklık sisteminin güçlenmesine kadar birden fazla konuda fayda sağlar. Sağlıklı bir hayat haricinde düzenli egzersiz psikolojik sağlık açısından oldukça önemlidir. Zihinsel ve fiziksel sağlık için düzenli egzersizi her yaştan kişi hayat şekli haline getirmelidir. Düzenli egzersizin faydalarını detaylı olarak incelemek gerekirse; KRONİK AĞRILARINIZI AZALTABİLİRSİNİZ Düzenli egzersiz sayesinde var olan kronik ağrılarınızı ortadan kaldırabilirsiniz. Kronik ağrılarınız için uzman bir fizyoterapist kontrolünde düzenli egzersiz yapmanız etkili sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

KAS SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİREBİLİRSİNİZ Düzenli yapılan egzersizler ile vücut dengesini koruyup, koordinasyonunu arttırabilirsiniz. Özellikle ilerleyen yaşlarsa kendini gösteren kas ve kemik kaybı için düzenli egzersiz önem taşımaktadır. İDEAL KİLONUZU KOLAYLIKLA KORURSUNUZ Düzenli egzersiz ile ideal kilolunu koruyarak obezite riskinizi azaltabilirsiniz. Bununla beraber kalp -damar hastalıklarının da önüne geçebilirsiniz. Her gün yapacağınız 1 -2 saatlik hafif tempoda yürüyüş ile hem kilonuzu hem sağlığınızı kontrol altına alabilirsiniz. KAN BASINCINIZI VE KOLESTEROL SEVİYENİZİ KONTROL EDEBİLİRSİNİZ Yüksek kan basıncı ve kolesterol ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kan basıncı kontrol edilmediğinde kalp krizi ve böbrek ile ilgili sorunların riskini arttırırken, kontrol edilmeyen kolesterol seviyesi ise kalp damar rahatsızlıklarını beraberinde getiriyor. Düzenli beslenme ve düzenli egzersiz sayesinde kan basıncını kontrol altına alıp ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önüne geçebilirsiniz. Yeterli yürüyüş ile kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterol seviyenizi yükseltebilirsiniz.