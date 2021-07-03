Bu 5 egzersiz ile sadece 1 dakikada dümdüz karın!

Vakti olmadığı için spor yapmayan birçok kişi, aslında ne kadar kısa sürede ne kadar etkili sonuçlar alacağından habersiz olabiliyor. Yapabileceğiniz kısa süreli fakat etkili birkaç hareket sayesinde gününüzün yalnızca birkaç dakikasını vücudunuza ayırabilirsiniz. İşte o hareketler…

HIGH PLANK

Plank, birçok insanın çok iyi bildiği bir egzersiz. Vücudunuzdaki her kası kullanmanızı sağlayan bu egzersiz, tüm vücudunuzu yeniden şekle sokabilecek bir güce sahip. Elleriniz omuzlarınızın altında olacak şekilde şınav pozisyonunda başlayın. Vücudunuzun başınızdan topuklarınıza kadar düz bir çizgi oluşturduğundan emin olun. Karın kaslarınızı ve kalça kaslarınızı gerin ve bu pozisyonu koruyun. 60 saniyelik bir zamanlayıcı ayarlayın ve işiniz bitti.