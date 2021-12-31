Bu egzersiz kol sarkması sorununu bitiriyor! Günde sadece 10 dakika

Arka kol egzersizleri ile doğru bir rutin izleyerek kollarınızda istediğiniz sıkı görünüme ulaşabilirsiniz. Bunun için öncelikle kol sarkması için hangi hareketler yapılır diye düşünürken doğru egzersizleri tespit etmek gerekir. Hareketleri düzenli ve disiplinli şekilde tekrar etmek, bu noktadaki en önemli konulardan biridir. Bu nedenle dikkatli olmanız gerekir. İşte kol sarkması sporla düzelir mi sorusuna verilen en etkili o cevap…

KOL ÇEMBERİ

Herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymayacağınız bu egzersiz, hem basit hem de etkili tekniklerden biri. Bu egzersiz, aynı zamanda omuz ve kaslarınızı güçlendirerek daha sağlam bir kol yapısına kavuşmanızı sağlar.

Uygulama:

Omuz genişliğinde açtığınız ayaklarınızla dik durun ve iki kolunuzu da yanlara uzatarak bir T şekli oluşturun.

30 cm çapında daireler yapmak için omuzlarınızı ve kollarınızı döndürün. Bu noktada yavaş hareket etmek önemlidir. 15 tekrar düz, 15 tekrar ters yönde yaptığınız bu hareket, omuzlarınızda etkili bir sonuç verecektir.

TRICEPS DIPS





Oldukça etkili egzersizlerden biri olan triceps dips, yalnızca vücut ağırlığınızı kullanarak güçlendirme sağlar. Üstelik evdeki eşyalardan yardım alarak yapabileceğiniz bu egzersizi, arka kol kaslarınızı güçlendirmek ve kol kaslarındaki sarkmayı önlemek için uygulayabilirsiniz.

Uygulama:

Ellerinizi omuz genişliğinde açın ve sehpa, sandalye veya koltuk gibi sizi destekleyecek olan bir mobilyaya yerleştirin.

Ayaklarınızı yere sıkıca bastırın ve 90 derecelik açıyla dizlerinizi bükün.

Bu aşamada arka kolunuzdan güç alarak vücudunuzu yavaşça yere doğru indirip kaldırmanız gerekir.

PLANK SIDEWALK





Plank, son yıllarda oldukça sık uygulanan ve tüm vücudu oldukça etkili şekilde çalıştıran önemli egzersizlerden biri. Bu sayede kol egzersizleri arasında da oldukça etkili bir şekilde öne çıkıyor. Plank sidewalk ise plank pozisyonundayken yan tarafa doğru hareket etmenizi gerektiren önemli bir bütünleşik egzersiz türü.

Uygulama:

1 dakika boyunca yapmayı hedeflediğiniz bu egzersiz için plank pozisyonunu alın.

Bu pozisyon core kaslarınızın yanı sıra vücudunuzdaki her bir kası çalıştıran önemli bir pozisyon.

Plank esnasında ayaklarınızla bir sağa bir sola doğru birkaç adım yürüyün.

Hareketi biraz daha zorlaştırmak için 30 saniye daha fazla uzatabilirsiniz.