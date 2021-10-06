Egzersizi gereksiz mi görüyorsunuz? Hayatınızı riske atıyor olabilirsiniz!

Fiziksel aktiviteden yoksun bir yaşam sürmenin vücudunuza herhangi bir iyilik yapmayacağını duymak muhtemelen sizi şok etmeyecektir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, hareketsiz bir yaşam tarzı, zayıf bir diyetin yanı sıra, nikotinle ilgili belirli alışkanlıklar ve alkol kötüye kullanımı ile birlikte, önlenebilir kronik hastalıklarla ilişkili önemli risklerden biri.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 06.10.2021 11:35 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 11:37

Uzmanların, her hafta 150 dakika ila 300 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapma yönergelerine uyarak hayatınızda büyük bir değişim yaratabilirsiniz. Küçük zaman dilimleri ile buna başlayabilirsiniz. Sadece 20 dakika yürümek vücudunuz için harikalar yaratabilir. Yoğun egzersizler yapabiliyorsanız, yeni bir çalışma, haftada sadece 12 dakika egzersiz yaparak egzersizin faydalarından yararlanabileceğinizi buldu.

Yürümek, koşmak, ağırlık kaldırmak, HIIT ( yüksek yoğunluklu kardiyo egzersizi) yapmak ve hatta sadece esnemek gibi herhangi bir sayıda antrenman planı yapabilirsiniz. Aksi takdirde vücudunuzun başına bazı kötü şeyler gelebilir. Birçok uzmana göre, egzersiz eksikliğiyle ilişkili hayatı tehdit eden birçok hastalığın kaynağı, hareketsizlikle ilişkili. Bu nedenle haftalık programınıza birkaç egzersiz eklemek, aslında yaşamınızı değiştirebilir ve daha sağlıklı bir bedende hayatınızı geçirmenizi sağlayabilir.

DAHA FAZLA KALP HASTALIĞI RİSKİ ALTINDA OLACAKSINIZ Gerçek: Düzenli egzersiz yapmak kalbiniz için harikadır. John Hopkins Tıp Merkezi'ndeki uzmanlara göre, daha fazla hareket etmek, kalp hastalığının en önemli risk faktörlerinden biri olan kan basıncınızı düşürür ve zayıflamanıza yardımcı olur, diyabet riskinizi yavaşlatır, kaslarınızı ve aerobik kapasitenizi geliştirmenize yardımcı olur ve stresinizi azaltır. CDC'deki uzmanlar, "Yeterli fiziksel aktivite yapmamak, başka risk faktörü olmayan insanlar için bile kalp hastalığına yol açabilir" diye yazıyor. "Ayrıca obezite, yüksek tansiyon, yüksek kan kolesterolü dahil olmak üzere diğer kalp hastalığı risk faktörlerini geliştirme olasılığını artırabilir."

DAHA FAZLA TİP-2 DİYABET RİSKİ ALTINDA OLACAKSINIZ CDC, "Yeterli fiziksel aktivite yapmamak, bir kişinin tip 2 diyabet geliştirme riskini artırabilir" diyor. "Fiziksel aktivite,şeker hastaları için kan şekerini (glikoz), kiloyu ve kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olur ve 'iyi' kolesterolü yükseltmeye ve 'kötü' kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Yeterli fiziksel aktivite, genellikle problem olan kalp hastalığı ve sinir hasarı riskinin azaltılmasına da yardımcı olabilir." Sadece yemekten sonra yürümek diyabet riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Diabetes Care dergisinde 2013 yılında yapılan bir araştırma, yürüyüşün genellikle kan şekeri kontrolünü iyileştirmeye yardımcı olduğunu buldu. Ancak her yemekten sonra 15 dakikalık kısa yürüyüşler yapanlar, sabahları 45 dakikalık tek bir yürüyüş yapanlara göre daha iyi kan şekeri artışı gördüler. 2016 Diabetologia çalışmasında gösterildiği gibi, akşam yemeğinden sonra 10 dakikalık bir yürüyüş bile tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri düzeylerinde fark yaratabilir. Sebebi; egzersiz bilimi profesörü Loretta DiPietro Time'a verdiği demeçte, "Bir yemeğe yanıt olarak insülin salgılanması günün ilerleyen saatlerinde azalma eğilimindedir." diyerek açıklıyor.

KANSER RİSKİNİZ DAHA FAZLA OLACAK CDC, "Önerilen miktarda fiziksel aktivite yapmak, mesane, meme, kolon, rahim, yemek borusu, böbrek, akciğer ve mide kanserleri de dahil olmak üzere birçok kanser riskini azaltabilir" diyor. "Bu etkiler, ağırlık durumundan bağımsız olarak geçerlidir." Bu nedenle, hareketsiz bir yaşam aynı zamanda kanser riskini de artırarak yaşamınızı tehdit edebilecek önemli bir sağlık sorununu da beraberinde getirebilir.