Faydasından çok zararı var

Evde yaptığınız spor sürecini etkilememesi için doğru spor aletlerini seçmek ve bedeniniz için uygun pozisyonlarda kullanmayı önemsemek, hayati bir önem taşıyor. Bu nedenle seçimleriniz sırasında hangi aletleri kullanacağınızı ve yanlış bir seçimde ne gibi sorunlarla karşılaşacağınız konusu oldukça önemli. İşte egzersiz aletlerinin neden olduğu sorunlar…

KÖPÜK RULO VARİSE SEBEP OLABİLİR

Egzersizlerde köpük rulo kullanmak, kan akışınızı ve esnekliğinizi artırabilir, ayrıca kaslarınızın daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, varisli damarlarınız varsa, artan kan akışı sorunlar oraya çıkarabilir. Varis bölgesine uygulanan baskı, ağrıyı ve rahatsızlığı hafifletmek yerine daha da kötüleştirebilir ve damarların daha fazla şişmesine neden olabilir.

Bunun yerine bisiklet kullanarak kan akışını çok sağlıklı bir şekilde artırabilirsiniz. Bisiklet sürmek, yürümeye benzer şekilde dolaşımı destekler ve aynı zamanda eklemlerinizi yaralanmalardan korur. Baldır kaslarınız da güçlendirmesi sayesinde genel bacak sağlığını daha iyi yönde etkiler.