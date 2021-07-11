Faydasından çok zararı var

Evde yaptığınız spor sürecini etkilememesi için doğru spor aletlerini seçmek ve bedeniniz için uygun pozisyonlarda kullanmayı önemsemek, hayati bir önem taşıyor. Bu nedenle seçimleriniz sırasında hangi aletleri kullanacağınızı ve yanlış bir seçimde ne gibi sorunlarla karşılaşacağınız konusu oldukça önemli. İşte egzersiz aletlerinin neden olduğu sorunlar…
KÖPÜK RULO VARİSE SEBEP OLABİLİR
Egzersizlerde köpük rulo kullanmak, kan akışınızı ve esnekliğinizi artırabilir, ayrıca kaslarınızın daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, varisli damarlarınız varsa, artan kan akışı sorunlar oraya çıkarabilir. Varis bölgesine uygulanan baskı, ağrıyı ve rahatsızlığı hafifletmek yerine daha da kötüleştirebilir ve damarların daha fazla şişmesine neden olabilir.
Bunun yerine bisiklet kullanarak kan akışını çok sağlıklı bir şekilde artırabilirsiniz. Bisiklet sürmek, yürümeye benzer şekilde dolaşımı destekler ve aynı zamanda eklemlerinizi yaralanmalardan korur. Baldır kaslarınız da güçlendirmesi sayesinde genel bacak sağlığını daha iyi yönde etkiler.
YIRTILMIŞ EGZERSİZ BANDI KABURGA KIRIKLARINA YOL AÇABİLİR
Egzersiz bantları, her ne kadar direncinizi ve gücünüzü artırsa da bu bantların kısa sürede deforme olma sorununa dikkat etmemek, büyük problemleri beraberinde getirebiliyor. Örneğin; yırtık bir güç bandı, ani kopmalar sonucunda egzersinizde şiddetli bir çarpma, düşme veya dengesizlik sorununa yol açarak kırılmalar ortaya çıkarabiliyor. Özellikle kaburga kırıkları, en çok rastlanan sakatlanmalar arasında bulunuyor.
DENGE TAHTALARI BİLEK SAKATLANMALARINA NEDEN OLABİLİR
Denge tahtaları, ekipman olarak insanların dengesini iyileştirmek ve daha yaygın olarak rehabilitasyon ve yaralanmaların önlenmesi için kullanılır. Fakat ayak bileklerinizin güç seviyesine bağlı olarak yaralanmalara neden olabilirler. Örneğin; geçmişte ayak bileklerinizi incitmişseniz, tahtadan düşme ve sakatlanma riskiniz oldukça yüksekt hale gelebilir. Bu nedenle, tahtayı kullanmadan önce profesyonel bir eğitmen veya bir fizyoterapistin yardımını istemeniz daha iyi bir tercih olacaktır.
BARFİKS ÇUBUKLARI ŞİDDETLİ DÜŞME RİSKİ TAŞIYOR
Pek çok ev eski oldukları için ya da yeterince sağlam inşa edilmedikleri için bir barfiks barını taşıyamayabilir. Pek çok kişi barfiks barından düşerek küçük veya çok ciddi yaralanmalara neden oldu.