Her zaman 20’lerde görünen bir bedenin sırrı! Her gün bu hareketi yaparsanız…

Her denek (erkekler ve erkek çocuklar) burpee hareketini ilk kez uyguladıktan sonra, egzersiz sonrası nabzı açısından "mükemmel", "iyi" veya "iyi değil" olarak kategorize edildiler. Uzmanlar, çoğu insanın, bu hareketi doğru bir şekilde yapmak için yeterli üst vücuda veya beden gücüne sahip olmadığını belirtiyor ve başlangıç seviyesindeki kuvvet egzersizlerine, başlamak için kendi başlarına şınav, plank ve squat yapmaktan daha iyi olduğuna dikkat çekiyor.Bununla birlikte, harekette gerçekten ustalaşabiliyorsanız, rutininize düzenli olarak burpee eklemenin birçok faydası bulunuyor.

BURPEE'NİN BÜYÜK FAYDALARI

Aynı anda birkaç büyük kas grubunu çalıştırabilirsiniz.

Dreiss'in belirttiği gibi, burpee temelde üç ayrı güç hareketinin birleşimidir: bir plank, bir şınav ve bir squat. Böylece bu üç egzersizde birden fazla kas harekete geçirilir. "Bedeninizden göğüs kaslarınıza ve kalça kaslarınıza kadar her şeyi aynı anda çalıştırabiliyorsunuz" diye ekliyor.

Kollarınız, sırtınız ve göğsünüz muhtemelen en çok zorlanan bölgeler olacaktır. Journal of Science and Medicine in Sports tarafından 2019 yılında yapılan bir çalışmada, araştırmacılar, burpee hareketini içeren ve HIIT tarzı bir antrenman yapan katılımcıların ciddi bir üst vücut yanması yaşadığını doğruladı.