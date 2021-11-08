Her zaman 20’lerde görünen bir bedenin sırrı! Her gün bu hareketi yaparsanız…

Egzersiz fizyoloğu Royal Burpee, 1930'ların sonlarında bu hareketi icat etti. Burpee'nin torunu Sheryl Burpee Dluginski, Insider ile yaptığı bir röportajda, büyükbabasının Columbia'da doktorası için araştırma yaparken bu hareketi yarattığını belirtti. Amacı, insanların fiziksel uygunluk yeteneklerini ölçmenin etkili bir yolunu bulmaktı.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 08.11.2021 10:06

Fonksiyonel güç antrenörü olan Alexis Dreiss'e göre, Burpee'nin testi, atletik değerlendirmeler söz konusu olduğunda hala en iyi hedeflere ulaşmayı sağlıyor. Dreiss, Burpees hareketinin, tüm vücut hareketi olduğunu söylüyor ve bu sayede tüm vücudunuzu aynı anda çalıştırarak yoğun bir etki alındığını belirtiyor. Ayrıca, Burpee'nin orijinal araştırmasında, hareketi yapma talimatlarının oldukça basit olduğunu belirtmekte fayda var. Katılımcılardan önce dizlerini bükmeleri ve ellerini önlerinde düz bir şekilde yere koymaları isteniyor. Ardından, bacaklarını dümdüz arkalarından uzatmaları ve duraklamaları talimatı veriliyor. Son olarak, katılımcılara tekrar başlamadan önce bacaklarını geri atmaları ve hareketi tamamlamak için ayağa kalkmaları belirtiliyor. Her denek (erkekler ve erkek çocuklar) burpee hareketini ilk kez uyguladıktan sonra, egzersiz sonrası nabzı açısından "mükemmel", "iyi" veya "iyi değil" olarak kategorize edildiler. Uzmanlar, çoğu insanın, bu hareketi doğru bir şekilde yapmak için yeterli üst vücuda veya beden gücüne sahip olmadığını belirtiyor ve başlangıç seviyesindeki kuvvet egzersizlerine, başlamak için kendi başlarına şınav, plank ve squat yapmaktan daha iyi olduğuna dikkat çekiyor.Bununla birlikte, harekette gerçekten ustalaşabiliyorsanız, rutininize düzenli olarak burpee eklemenin birçok faydası bulunuyor.

BURPEE'NİN BÜYÜK FAYDALARI Aynı anda birkaç büyük kas grubunu çalıştırabilirsiniz. Dreiss'in belirttiği gibi, burpee temelde üç ayrı güç hareketinin birleşimidir: bir plank, bir şınav ve bir squat. Böylece bu üç egzersizde birden fazla kas harekete geçirilir. "Bedeninizden göğüs kaslarınıza ve kalça kaslarınıza kadar her şeyi aynı anda çalıştırabiliyorsunuz" diye ekliyor. Kollarınız, sırtınız ve göğsünüz muhtemelen en çok zorlanan bölgeler olacaktır. Journal of Science and Medicine in Sports tarafından 2019 yılında yapılan bir çalışmada, araştırmacılar, burpee hareketini içeren ve HIIT tarzı bir antrenman yapan katılımcıların ciddi bir üst vücut yanması yaşadığını doğruladı.

KARDİYO HAREKETLERİNDE KISA SÜREDE ETKİ ALIRSINIZ Dreiss, "Antrenmanlarınıza burpees ekleyerek ve bunları art arda yaptığınızda, aerobik bir egzersiz yapıyorsunuz" diye açıklıyor. Üstelik burpee hareketinin geleneksel olarak uzun süreler boyunca orta hızda (koşu veya eliptik üzerinde atlama gibi) yapılmadığı ve kısa süreli büyük etkiler için hızlı bir şekilde yapıldığı göz önüne alındığında, tipik olarak bir HIIT egzersizi olarak sınıflandırılırlar. Bu da kalp sağlığınız üzerinde büyük olumlu etkiler sağlar. Bilim insanlarının son zamanlarda çok fazla HIIT'in aslında olumsuz etkileri olabileceğini ortaya çıkarması nedeniyle, HIIT antrenmanlarınızı haftada bir veya iki kez tutmaya çalışın.

EN YÜKSEK DÜZEYDE KALORİ YAKMANIZI SAĞLAR Burpee hareketi, bir HIIT egzersizi olarak kabul edildiği için ortama bir egzersizden daha fazla kalori yaktırıyor. 2019'da HIIT veya sabit durum kardiyo egzersizi tamamlayan sporcuları gözlemleyen bir araştırma , HIIT rutinine katılanların dakikada üç kalori yaktığını, kararlı durumdakilerin ise dakikada iki kalori yaktığını buldu. Bu arada, İngiliz Spor Tıbbı Dergisi'nden yapılan ek araştırmalar , HIIT egzersizleri yapanların, orta yoğunlukta aerobik egzersizi tamamlayanlara göre yaklaşık üçte bir oranında daha fazla vücut yağı kaybettiğini buldu.