Sadece birkaç dakikada muhteşem bir vücut! En etkili egzersiz programının sırrı

Mükemmel bir dünyada, hepimizin her gün işimizi yapmak, üç lezzetli ama dengeli yemek pişirmek, arkadaşlarınızla veya ailenizle takılmak ve gülmek, birkaç hobinin tadını çıkarmak ve egzersiz yapmak için yeterli zamanımız olabilirdi. Ancak gerçeklik çok daha farklı. Her gün kullanabileceğimiz sadece 24 saat var ve bunlardan en az yedi saatini uykuda geçiriyoruz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 15.08.2021 10:43

Ne yazık ki, egzersiz genellikle bu listede zaman kısıtlamaları nedeniyle ihmal edilen ilk madde. Örneğin, bir anket, Amerikalı yetişkinlerin %42'sinin zamanları olmadığı için istedikleri sıklıkta egzersiz yapmadığını bildiriyor. Benzer şekilde, başka bir %36'sı, yapacak çok işi olduğu için planlanmış bir antrenmanı genellikle atlayacağını söylüyor. Bütün bunlar anlaşılabilir olsa da, düzenli egzersiz yapmayı başarmak için biraz zaman ayırmaya değer bir çabadır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, tutarlı bir fitness rutini kasları ve kemikleri güçlendirir, kalp hastalığı ve diyabet gibi sağlık sorunları riskini azaltır ve genel olarak daha uzun bir yaşamı destekler.

EVERY MINUTE ON THE MINUTE (EMOM) EGZERSİZİ İster inanın ister inanmayın, sadece yedi dakika gibi kısa bir sürede anlamlı bir egzersiz seansına girmek mümkündür. Bunu başarmanın bir yolu, bir EMOM antrenmanıdır. EMOM antrenmanları, yoğun hareket ve dinlenme arasında geçiş yapmayı gerektirir; tüm bunlar tek bir dakika içinde gerçekleşir. Bunu bir HIIT formu olarak düşünün. Daha da iyisi, tercih ettiğiniz egzersizler, tekrar sayısı ve tur sayısı ile EMOM antrenmanınızı kişiselleştirebilirsiniz. NBC News'e göre, EMOM egzersizlerini zaman içinde tamamlamak, vücudunuzu, oksijeni daha verimli kullanmak ve metabolizmanızı artırmak için eğitecektir. Aslında, Amerikan Egzersiz Konseyi (ACE), EMOM antrenmanlarının EPOC'yi veya egzersiz sonrası oksijen tüketimini desteklediğini bildirmektedir. Başka bir deyişle, vücudunuz egzersiz seansınızı bitirdikten çok sonra kalori yakmaya devam edecektir.

YEDİ DAKİKALIK SQUAT Yalnızca bir egzersiz için zamanınız varsa, squat birkaç nedenden dolayı tüm vücut için harika bir seçimdir. The Journal of Human Kinetics'te yayınlanan 2018 tarihli bu araştırma, squat'ların omurga kaslarını planklardan dört kat daha fazla aktive ettiğini ve çalıştırdığını, daha iyi bir duruş ve daha güçlü bir core egzersizi oluşturduğunu buldu. Squat ayrıca daha iyi bilişsel sağlığı destekler çünkü kan akışını artırıp azaltarak beyne meydan okur. Squatın diğer avantajları: iyileştirilmiş kalp sağlığı, artan kemik yoğunluğu ve potansiyel olarak daha uzun bir yaşam. Critical Body'den PT James Jackson, "Uyluklarınızı ve kalça kaslarınızı yedi dakikada şekillendirmek istiyorsanız, o zaman yedi dakikalık çömelme mücadelesini denemeniz gerekir" diyor. "Bu basit ama etkili antrenman yedi sete bölünmüştür: 40 saniyelik squat ve ardından 20 saniyelik dinlenme 7 kez tekrarlanır. Bacaklarınızın mümkün olan en iyi antrenmanı yapması için omurganızı düz tutarken rahatça olabildiğince alçak çömeldiğinizden emin olun. Yanlarınızda bir çift dambıl tutarak veya ağırlıklı bir yelek giyerek zorluğu artırmaktan çekinmeyin. Ancak dikkatli olun, vücut ağırlığı çoğu insan için yeterlidir" diyor.

OLABİLDİĞİNCE ÇOK TEKRAR (AMRAP) Strong With Sarah'nın kurucusu CPT'den Sarah Pelc Graca, "Yedi dakikalık hızlı bir antrenmana başlamanın harika bir yolu AMRAP (Olabildiğince Çok Tekrar) yöntemini kullanmaktır" diyor. Peki AMRAP antrenmanları tam olarak nedir? CPT'den Amy Marturana Winderl, Self için AMRAP antrenmanlarının belirli bir zaman diliminde mümkün olduğunca çok sayıda egzersiz listesini tamamlamakla ilgili olduğunu yazdı. Pelc Graca, yedi dakikalık bir zamanlayıcı ayarlamanızı ve aşağıdaki rejimi gerçekleştirmenizi önerir: 20 atlama, 30 akciğer, 40 bisiklet egzersizi, 15 burpe, 25 squat ve 20 dağcı. "Bu 7 dakika içinde kaç tur tamamlayabileceğinizi sayın. Her hareketi elinizden gelen en iyi şekilde tamamlayarak kendinize meydan okuyun ve gelecekte bu antrenmanı yaparken nasıl ilerleyebileceğinizi görün" diyor. Tabii ki, bu yedi dakika boyunca kendinizi yorgun hissediyorsanız, bir dakikanızı ayırın ve nefesinizi tutun. Rutine bağlı kalırsanız, zamanla aynı zaman diliminde daha fazla tur tamamladığınızı fark etmeye başlamalısınız.