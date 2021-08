Sadece birkaç dakikada muhteşem bir vücut! En etkili egzersiz programının sırrı

EVERY MINUTE ON THE MINUTE (EMOM) EGZERSİZİ

İster inanın ister inanmayın, sadece yedi dakika gibi kısa bir sürede anlamlı bir egzersiz seansına girmek mümkündür. Bunu başarmanın bir yolu, bir EMOM antrenmanıdır. EMOM antrenmanları, yoğun hareket ve dinlenme arasında geçiş yapmayı gerektirir; tüm bunlar tek bir dakika içinde gerçekleşir. Bunu bir HIIT formu olarak düşünün. Daha da iyisi, tercih ettiğiniz egzersizler, tekrar sayısı ve tur sayısı ile EMOM antrenmanınızı kişiselleştirebilirsiniz.

NBC News'e göre, EMOM egzersizlerini zaman içinde tamamlamak, vücudunuzu, oksijeni daha verimli kullanmak ve metabolizmanızı artırmak için eğitecektir. Aslında, Amerikan Egzersiz Konseyi (ACE), EMOM antrenmanlarının EPOC'yi veya egzersiz sonrası oksijen tüketimini desteklediğini bildirmektedir. Başka bir deyişle, vücudunuz egzersiz seansınızı bitirdikten çok sonra kalori yakmaya devam edecektir.