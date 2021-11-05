Spor yapmanıza rağmen kilo mu alıyorsunuz? İşte sebebi!

Büyük bir hevesle güçlü bir egzersiz rutinine başladıysanız ve tartı, başladığınız ağırlığı geçtiğinde yalnızca hayal kırıklığıyla karşılaştıysanız, uzun süredir devam eden bir sorun olabilir: Egzersiz neden kilo almama neden oluyor? Biyolojik bir açıklaması var mı yoksa sadece şanssız mıyım?

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 05.11.2021 14:25

Cevap çok yönlü. Bir fiziksel aktivite uzmanı açıklamasına göre; antrenman sonrası herhangi bir kilo alımı, büyük olasılıkla birkaç faktörün birleşimidir, ancak en önemlisi, egzersizden vazgeçmeniz gerektiği anlamına gelmez. "YEDİĞİNİZ YEMEĞİN MİKTARI ÖNEMLİ" Avustralya'daki Sidney Üniversitesi'nde fiziksel aktivite ve dijital sağlık profesörü Corinne Caillaud, WordsSideKick.com'a verdiği demeçte, "İnsanlar kilo alsanız bile egzersiz yapmanın iyi olduğunu anlamıyorlar" dedi.

Caillaud, "Egzersiz kilo kontrolünde rol oynarken, madalyonun diğer yüzü gıda alımıdır" diyerek vazgeçilmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Bir kişi kilosunun arttığını fark ederse, yediği yemeğin miktarını ve kalitesini gözden geçirmeli diyen Caillaud, egzersiz sonrası kilo alma sorununun, neyi ne kadar yediğinizle açıklanabileceğini de söylüyor. Caillaud, "'Pekala, egzersiz yaptım ve bu yüzden daha fazla yemek yemek için iyiyim' diye düşünüyor olabilirsiniz" dedi. Ara sıra yapılan bir tedavide yanlış bir şey olmasa da, egzersizin abur cubur yeme sıklığını artırmanın etkisini dengelemesi pek olası değildir.

"KASLARDAKİ MİKRO YIRTIKLAR…" Ancak diyetinizin değişmediğini varsayarsak, kilo alımını açıklayabilecek birkaç biyolojik tuhaflık daha var. İyi bir antrenmana alışkın değilseniz ve kaslarınızı gereğinden fazla zorlayabilirsiniz. Başka bir deyişle, kas lifleriniz mikro yırtılmalara maruz kalır, ancak bu endişe kaynağı değildir çünkü bu olduğunda, Cleveland, Ohio'daki Üniversite Hastanelerine göre vücudunuz hasarın onarılmasına yardımcı olmak için kaslara besin gönderir. Ertesi gün kaslarınızın ağrımasının nedeni budur, ancak zamanla kas büyümesine yol açar. Bununla birlikte, vücudun iltihaplanma sürecini başlatabilir. Caillaud, "Bu şişme demektir," dedi. Cleveland Clinic'e göre bu şişlik, vücutta ekstra su tutulmasına neden olabilir. Aslında, bu artan su, egzersiz sonrası kilo alımının başka bir açıklaması olabilir. Caillaud, "Ancak bu, toplam ağırlıkta önemli bir artış anlamına gelmeyebilir, çünkü tüm sıvı su tutulmasından gelmez. Bir kısmı vücudun başka bir yerinden örneğin; kan dolaşımındaki plazmadan da geliyor" diyor. Egzersiz, özellikle ağırlık kaldırma, kas kütlesinin büyümesine de yardımcı olabilir. Caillaud, "Birisi güçlendirme egzersizleri yapıyorsa, kaslarında bir artış görebilir" dedi. "Ama bu oldukça ciddi bir eğitim gerektiriyor ve sadece birkaç hafta içinde ortaya çıkmaz. Kas boyutunu büyütmek ve ölçeklerdeki değişikliğin bir yıl veya daha fazla süreceğini fark ettiğiniz noktaya getirmek aylar alır."