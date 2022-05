Tek ihtiyacınız olan bir mat: İşte mükemmel vücudun sırrını veren egzersiz

"İNSANLAR, YAZLIK KIYAFETLERİ ÜZERLERİNE GİYMEK İÇİN CAN ATIYOR"

Pilates haricinde fonksiyonel yani kendi vücut ağırlığı ile yapılan idmanların, 8 haftalık bir süreçte gerek motivasyon olarak gerekse fiziksel açıdan fark oluşturduğunu dile getiren Ebru Sönmez, "TRX çalışmalar (Çok Yönlü Vücut Hareketleri) ve plank (Karın Egzersizleri) sayesinde insanlar yazlık kıyafetleri üzerlerinde görmek için can atıyor. Çevrimiçi pilates dersleri, yüz yüze yapıldığı kadar etkili olamıyor, çünkü imkânlar kişinin elindeki ekipmanlar dahilinde oluyor. Ayrıca sadece mat pilatesi yapanların da vücutlarını doğru tekniklerde çalıştırabilmesi mümkündür. Karın, bacak ve kalça egzersizleriyle ekrandan gördüğümüz kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz fakat bu işin bir gözetmen kontrolünde ve bilinçli tekniklerle yapılması; üyelere kısa zamanda büyük bir gelişim fırsatı sunuyor" diye konuştu.



"KLİNİK PİLATES EGZERSİZLERİ OMURGA PROBLEMİ YAŞAYANLAR TARAFINDAN POPÜLERLEŞİYOR"

Reformer pilatesin, direnç bantları ile beraber vücudun her bölgesini güçlendirdiğini aktaran antrenör Sönmez, bu makinenin yeni başlayanlar için ağırlık seviyesinin kademeli olarak arttığını dile getirdi. Omurga rahatsızlığı olan vatandaşların doktor tavsiyesi ile akıllarına ilk gelen tedavi yönteminin artık pilates olduğunu anlatan Sönmez, "Klinik pilates egzersizleri, insanlar arasında günden güne popülerleşiyor. Özellikle Kifoz (Kamburguluk) ve Skalyoz (Omurga Eğriliği) için talepler oluyor" dedi.