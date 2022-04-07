Uzmanı açıkladı: Kanser riskini bitiren o alışkanlık!

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol, hareketli yaşam ve egzersizin vücuttaki yağ oranını azalttığı ve başka metabolik hareketleri düzenlediği için kanser riskini azalttığını söyledi. Varol, AA muhabirine, kanserin dünyada ve Türkiye'de önemli bir sağlık sorunu olduğunu anımsattı.

Gelişmiş ülkelerde ölümlerin en çok kanserden kaynaklandığını, gelişmekte olan ülkelerde ise ölüm nedenlerinin ikinci sırasında bu hastalığın bulunduğunu anlatan Varol, "Hayatımızın her anında kanserler ve kronik rahatsızlıklarla mücadele etmeliyiz. Vücudumuzda iyileşmeyen yaralar olduğunda, benler ortaya çıktığında, aşırı kilo kaybı yaşandığında, kanser taraması yaptırmak için gereken belirtiler olabilir." dedi.