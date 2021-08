Uzmanlar açıkladı! Kalbinizi hangi egzersiz daha iyi koruyor?

Kuvvet antrenmanı bizi sadece güçlü tutmakla ve ağır yiyecek torbalarını kaldırmaktan birkaç kat merdiven çıkmak gibi işlerin üstesinden gelmemizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bizi yağ hücrelerinden çok daha fazla kalori yakan kas hücreleriyle doldurur.

Ancak bilimsel kanıtlar, kronik hastalıkları önlemek için hangi egzersiz biçiminin en iyi olduğu etrafında şekilleniyor. CDC (Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi), ABD'de hem erkekler hem de kadınlar için 1 numaralı ölüm sebebi olduğu için, araştırmacılar özellikle egzersizin kardiyovasküler hastalıklarla nasıl ilişkili olduğuna dair önemli bir araştırma yaptı.

KALBİNİZ İÇİN HIIT (YÜKSEK YOĞUNLUKLU İNTERVAL ANTRENMANI) SERT Mİ YOKSA AĞIR MI KALDIRMALISINIZ?

The Journal of Strength & Conditioning Research'te yakın zamanda yapılan bir araştırma, aşırı kilolu yetişkinleri 12 hafta boyunca takip etti ve her bir kişiyi rastgele dört gruptan birine atadı:

HIIT (Yüksek Yoğunluklu İnterval Antrenman)

Dayanıklılık eğitimi

Direnç eğitimi ve HIIT karışımı

Beslenme rehberliği (ve egzersiz değişikliği yok)

Araştırmanın başında bilim insanları, her bireyin vücut kompozisyonunu, kalp sağlığı ayrıntılarını (kolesterol, açlık kan şekeri ve kan basıncı gibi) ve fitness ölçümlerini (kalp-solunum zindeliği ve el kavrama gücü) not aldı.

ÇALIŞMA, BASİT EGZERSİZLERİN BİLE ON YILLAR SONRA FAYDA SAĞLAYABİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR

Üç aylık çalışma tamamlandıktan sonra, katılımcıları tekrar ölçtüler ve vücudunuzu hareket ettirdiğiniz sürece yanlış bir seçim yapamayacağınızı gördüler. Tüm egzersiz grupları, yalnızca beslenme rehberliği verilen gruba göre önemli bir gelişme gösterdi:

12 haftalık HIIT = Daha iyi kardiyorespiratuar zindelik sağlıyor. Bu da dolaşım ve solunum sistemlerinin iskelet kaslarına oksijen vermede daha iyi olduğu anlamına gelir.

12 haftalık güç = Artan damar akışı aracılı genişleme (veya içinde kan akarken bir arterin ne kadar genişlediği) ile belirlenen daha iyi damarsal profil ortaya çıkıyor. Bu faktör ise kan basıncını etkiler.