Vakti olmayanlar için! Sadece 10 dakikada fit bit vücut

Aslında, Amerikalılar için Fiziksel Aktivite Yönergelerinin son yayınında, herhangi bir uzunluktaki egzersizin, hiç egzersiz yapmamaktan daha iyi olduğu bildirildi. Üstelik egzersizin bu sağlık yararları arasında, daha düşük kan basıncı seviyeleri, gelişmiş insülin duyarlılığı, azaltılmış kaygı ve depresyon duyguları ve daha iyi uyku yer alır.

ACE sertifikalı kişisel antrenör Sivan Fagan, "Herhangi bir kaliteli antrenman, antrenman yapmamaktan daha iyidir" diyor. 10 dakikada yapabileceğiniz çok şey var olduğunu belirtiyor. Fagan, doğru form, iyi bir zihin-kas bağlantısı, tutarlılık ve zamanla kaslarınızı doğru bir biçimde çalıştıran kısa egzersizlerden büyük fiziksel kazanımlar görebileceğinizi söylüyor. Ancak egzersiz yapmak sadece bu fiziksel kazanımlarla ilgili değildir ve bir antrenmanın kaliteli bir seans olarak kabul edilmesi için mutlaka onlara ulaşması gerekmez. Bazen kendimizi biraz daha iyi hissetmek, enerji artışı sağlamak veya kaslarımızdaki gerginliği gidermek için egzersiz yaparız.

Fagan, "Çoğu zaman insanlar antrenmana başlamak bile istemiyor çünkü "Ah, şimdi 45 dakikalık antrenmanım var" diye düşünüyorlar diyor. Buna karşılık 10 dakikalık bir antrenman önemli bir şey değilmiş gibi gelmese de aslında vücudunuzu tahmin ettiğinizden çok daha fazla geliştiriyor olabilir. Öyleyse yapılacak en iyi 10 dakikalık egzersiz nedir? Fitness alanındaki her şeyde olduğu gibi, çok kısa egzersizler de oldukça kişiseldir. Sizin için en iyi 10 dakikalık antrenman, örneğin antrenman arkadaşınız için en iyi antrenmandan farklı olacaktır ve hedeflerinize, enerji seviyelerinize ve birçok şeye göre değişiklik gösterecektir.