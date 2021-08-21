Yazın spor yaparken bunlara dikkat!

İşte spor yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar;

- Spor yapacaksanız tok karnına olmamalı.Aç karnına spor yapmak özellikle sıcak havalarda sizi hayati risklerden korur.

- Sporda yeterli miktarda su tüketimi oldukça önemlidir.Çünkü hareket halindeyken veya ayakta durma esnasında omurgada amortisör görevi gören disklerin içinde yeterli miktarda su olması gereklidir. Omurgada disk yük taşırken ortamda bulunan suyu dışarı veriyor.Dinlenme sırasında ise disk ortamdaki suyu tekrar geri alarak bir sünger işlemi görüyor. Eğer ortamda yeterli su mevcut değilse diski saran liflerde zamanla yıpranmalar oluşabiliyor.

- Sporda,ısınma-esneme, aerobik ya da kas güçlendirme ile soğuma-germe uygulaması omurga sağlığı önem taşır.

- Spor esnasında kalça ve karın kaslarınızı omurgaya destek sağlamaları için dirence karşı ya da direnç olmaksızın 3-5 saniye kasın ve sonra daha sonra gevşetin.

- Açık havada yapılacak sporlar için kıyafet seçimi de önem taşır.Özellikle yaz aylarında açık renkli ve pamuklu kıyafetler tercih edilmelidir.Ayrıca güneş gözlüğü ve şapka kullanılmalıdır.

- Spor kramplarına karşı potasyum ve C vitamininden faydalanabilirsiniz.Örneğin günde 1 muz tüketimi potasyum ihtiyacınızı karşılayabilir.

- Spor ayakkabılarınızı rahat tarzda tercih etmelisiniz.

- Sporda ağırlık kaldırma çalışması yapıyorsanız,ağırlığı bel seviyesine kadar veya daha üst seviyeye kaldırmayın.Ayrıca ağırlık kaldırırken, omurgada meydana gelen basıncı azaltmak için nefesinizi tutmamalısınız.