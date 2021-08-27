Makyaj süngerlerini çıkarın! Mükemmel bir French manikürün sırrı burada

Son birkaç aydır, sosyal medya yayınlarının her yerinde renkli Fransız manikür görselleri dolaşıyor ve bu görünüme ulaşmanın bu kadar kolay olabileceği hiç düşünülmüyordu.

Videoda, TikToker ipuçlarını oluşturmak için mega basit bir numara kullanıyor ve gerçek dışı görünüyorlar. Gerçek değilmiş gibi görünen bu ipucu ise aslında herkesin rahatlıkla uygulayabileceği yalnızca birkaç malzemeye dayanıyor.

Tek yapmanız gereken, tırnaklarınızı temel bir renkle boyamakla başlamaktır. Genellikle klasik bir manikür için bir beyaz tonları tercih edilse de hemen herkesin kendi zevkine kalmış bir seçenektir.

Ardından, bir sünger veya beauty blender adı verilen makyaj süngerlerinden alın ve ipuçları için kullanmak istediğiniz ojeden birkaç kat ekleyin.

Videoda gösterildiği gibi, düzgün bir uç oluşturmak için tırnağınızı süngerin içine dikkatlice bastırın. Her tırnakta tekrarlayın ve işte! Fransız manikürü tamamlandı!