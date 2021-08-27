Haberler Roza Haberleri El ve Ayak Bakımı Haberleri Makyaj süngerlerini çıkarın! Mükemmel bir French manikürün sırrı burada

Makyaj süngerlerini çıkarın! Mükemmel bir French manikürün sırrı burada

TikTokçular, evde kendi Fransız manikürünüzü yapmanın en basit bir yolunu ortaya koyuyor ve çok kolay görünen bu ipucu, dakikalar içerisinde uygulanabiliyor.

ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.08.2021 11:18
MAKYAJ SÜNGERLERİNİ ÇIKARIN! MÜKEMMEL BİR FRENCH MANİKÜRÜN SIRRI BURADA

Son birkaç aydır, sosyal medya yayınlarının her yerinde renkli Fransız manikür görselleri dolaşıyor ve bu görünüme ulaşmanın bu kadar kolay olabileceği hiç düşünülmüyordu.

Videoda, TikToker ipuçlarını oluşturmak için mega basit bir numara kullanıyor ve gerçek dışı görünüyorlar. Gerçek değilmiş gibi görünen bu ipucu ise aslında herkesin rahatlıkla uygulayabileceği yalnızca birkaç malzemeye dayanıyor.

Tek yapmanız gereken, tırnaklarınızı temel bir renkle boyamakla başlamaktır. Genellikle klasik bir manikür için bir beyaz tonları tercih edilse de hemen herkesin kendi zevkine kalmış bir seçenektir.

Ardından, bir sünger veya beauty blender adı verilen makyaj süngerlerinden alın ve ipuçları için kullanmak istediğiniz ojeden birkaç kat ekleyin.

Videoda gösterildiği gibi, düzgün bir uç oluşturmak için tırnağınızı süngerin içine dikkatlice bastırın. Her tırnakta tekrarlayın ve işte! Fransız manikürü tamamlandı!

SON DAKİKA SON DAKİKA