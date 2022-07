1. Can, ruh. Hayat.

2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik.

3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş.

4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı

Can isminin kökeni: Farsça

Türkiye'de kaç tane Can isminden var?: 47.334

Can isminin kullanım sıklığı: Türkiyede her 1.732 kişiden birinin ismi Can.